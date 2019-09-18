Tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle vurdu Van'ın Çaldıran ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle kardeşini öldürdü.

Kışla MahallesindeErkan Atsız (23) ile ağabeyi Lütfü Atsız (30) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Lütfü Atsız, avtüfeğiyle, bir süre önce askerden gelen kardeşi Erkan'ı yaraladı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Erkan, kurtarılamadı. Ağabey Lütfü Atsız da İlçe Emniyet Amirliğine giderek teslim oldu. Atsız'ın cenazesi otopsi için Çaldıran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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