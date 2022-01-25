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Yerel Tartıştığı iki çocuk annesi eşini av tüfeğiyle öldürdü
Yerel

Tartıştığı iki çocuk annesi eşini av tüfeğiyle öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ökkeş Palamut, tartıştığı eşi Dilan Palamut'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 17:09:00 - 2022-01-25 17:27:45
Tartıştığı iki çocuk annesi eşini av tüfeğiyle öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ökkeş Palamut, tartıştığı eşi Dilan Palamut'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, eşinin intihar ettiğini iddia ederek suçlamayı reddetti.

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Kocatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan Ökkeş Palamut ile eşi Dilan Palamut arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma esnasında evdeki av tüfeğini alan Ökkeş Palamut, iki çocuğunun annesine ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Dilan Palamut ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı anneyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden iki çocuk annesi Dilan Palamut'un cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yaşanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan katil zanlısı koca, eşini öldürmediğini belirterek üzerine atılı suçlamayı reddederek ifadesinde eşinin intihar ettiğini ileri sürdü.

Jandarma ekipleri iki çocuk annesinin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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