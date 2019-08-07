Tartıştığı eski kocasını bıçakla yaraladı Bursa'da kavga ettiği eski eşi tarafından sırtından bıçaklanan kişi, tedavi altına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kadın, kavga sırasında eski eşini bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, Nil G. (55), eski eşi Burhan E'nin (61) merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Değirmen Sokağı'ndaki terzi dükkanına geldi. İkili arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Nil G. tarafından sırtından bıçaklanan Burhan E, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polislerce gözaltına alınan Nil G. ise ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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