0553 313 94 23

Tartıştığı eşini öldüren kişi intihar etti

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:57
Tartıştığı eşini öldüren kişi intihar etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren 76 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1269. Sokak'ta ikamet eden Hacı C. (76) ile eşi Nesibe C. (69) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı C'nin evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği eşi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hacı C, aynı silahla canına kıydı.

Bu sırada evde bulunan çiftin torunu A.C. bağırarak, dışarı çıktı. Çocuğun sesini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:57
  1. cinayet
  2. Kırıkkale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    800 gram olarak dünyaya gelmişti, hayata tutunmayı başardı
    1. 800 gram olarak dünyaya gelmişti,..
    2. Alanya’da otomobilde uyuşturucu..
    3. AB Proje Koordinatörü, Diyarbakır’daki..
    4. Dijital Dönüşüm Merkezi'ne KOBİ..
    5. Çayırova’da bayram hazırlıkları sürüyor
    6. Vali Yavuz: "Çocuk işçiliğini..
    7. Nazilli’de hummalı bayram temizliği
    8. Diyarbakır’da 592 öğrenci POMEM’den..
    9. Kamerun'da "üst düzey" mahkumlardan..
    10. ABD'li senatörlerden "Messenger Kids"..
    11. Giresun'da gölete giren üç kişiden..
    12. Samsun’da “bayram” tedbirleri
    13. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim..
    14. Altının kilogramı 263 bin 350 liraya..
    15. Kırmızı ışıkta U dönüşü yapan tıra..
    16. Diş ağrısını bıçak gibi kesen 5 yöntem!
    17. Adana'da kadına darp iddiası
    18. Plakadaki sahtecilik trafik kazasıyla..
    19. Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden..
    20. Ordu İŞKUR yeni binasında
    21. GÜNCELLEME - Antalya'daki tur..
    22. Bu tabaklar çocuklarınızın iştahını..
    23. Hafif ticari araç boş sulama kanalına..
    24. ‘Hükümet Kadın’ makam koltuğuna oturdu
    25. Benzine indirim geldi
    26. Denizli’de Kurban bayramı namazı kaçta..
    27. Martta Kristina, şehadet getirerek..
    28. Küçük Sanayi Sitesi esnafından..
    29. Milas’ta orman yangını
    30. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"