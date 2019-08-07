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Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren 77 yaşındaki zanlı polise teslim oldu

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:27
Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Eyüp Sultan Mahallesi'nde yaşayan M.S. (77) eşi Zühre S. (78) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, eşini bıçaklayarak evden ayrıldı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşini bıçakladığını itiraf eden M.S. polise teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Zühre S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Zühre S'nin cesedi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:27
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