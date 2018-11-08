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Tartıştığı doktara biber gazı sıktı!

Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Servisinde hasta ile doktor arasında çıkan bir tartışmada doktora biber gazı sıkıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 17:47
Tartıştığı doktara biber gazı sıktı!

Edinilen bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Acil Servisinde 7 Kasım tarihinde yaşanan olayda, acil servise başvuruda bulunan bir hastanın özel hastaneye sevk edilmesi istendi. Yapılan muayenede Uzm. Dr. M. Bertan Demir, tedavinin Şehir Hastanesinde mümkün olduğunu ve sevk işleminin gerçekleşmeyeceğini hastaya iletti.

Sevk işleminin olmayacağını öğrenen hasta ve yakını, görevli doktora hakaret içeren sözler sarf ettikten sonra çantasından çıkardığı biber gazını doktorun gözüne sıktı. Sıkılan biber gazından serviste bulunan sağlık çalışanları ve hastalar da etkilendi.

Uzm. Dr. M. Bertan Demir tedavi altına alınırken, serviste çalışanlar ve hastaların biber gazından daha fazla etkilenmemesi için ortamdan uzaklaştırıldı.

Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, yaşanan olayın kendisini derinden üzdüğünü ve adli sürecin başladığını belirterek, "Biz hastalarımıza kaliteli sağlık hizmetini sunmak için çaba sarf ederken hasta ve yakınlarının yasal olmayan istekleri bizleri zor durumda bırakmaktadır. Bu yasal olmayan istekler yüzünden de özveriyle çalışan personelimize ve bizden acil hizmet bekleyen hastalarımıza zarar verilmesi moralimizi bozmakta, bizi üzmektedir. Hastalarımız için verilebilecek sağlık hizmetini en üst düzeyde sunmayı kendimize prensip edinmiş ve bu yolda ilerlemekteyiz. Dileğim böyle olayların artık yaşanmamasıdır" dedi.

Şiddete maruz kalan Uzm. Dr. M. Bertan Demir ise "Artık bu tür olaylar yaşanmasın. Bizler sağlık personeli olarak gece gündüz demeden özveriyle çalışıyoruz. Hastalarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Fakat hastalarımız artık bizim yetkilerimizi aşan şeyler isteyip bunu yapamayacağımızı söylediğimizde de şiddete başvuruyor. Üstelik onların bu hali sadece bize değil artık topluma da zarar veriyor. Bu durumu hem kendi adımıza hem de hastalarımız adına şiddetle kınıyoruz ve artık bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 17:47
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  3. Kayseri Şehir Hastanesi
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