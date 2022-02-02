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Yerel Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı!
Yerel

Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı!

Bursa’da 33 yaşındaki bir kişi, evde tartıştığı babasını birçok yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba katili olan genç polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 22:12:00 -
Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı!

Bursa'da, saat 19.00 sıralarında 33 yaşındaki Muhammet Cem U., evde babası Halil U. ile tartışmaya başladı.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen tartışma sonrasında Muhammet Cem U., mutfaktaki ekmek bıçağını alarak babasını karın boşluğundan birçok kez bıçakladı.

Ağır yaralanan Halil U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, babasını bıçaklayarak öldüren Muhammet Cem U. polis ekipleri tarafından evde gözaltına alındı.

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