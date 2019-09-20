Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü. Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki evlerinde yaşayan M.E.Ö. (37) ile annesi Esin Ö. (59) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.Ö. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini karnından yaraladı. M.E.Ö'nün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polisekipleri sevk edildi. Esin Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisekiplerince gözaltına alınan M.E.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeyesevk edildi.

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