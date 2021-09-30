Tartışmayı aile bireylerinin önünde yapmayın!

Artık çiftler bu konuda dikkatli olmak zorunda. Evde ailemizin diğer bireyleri yani evlatlarımız varken, tartışmayı ulu orta yerde yapmamakta yarar var. Çocukların bilinçaltlarına bu konuları ve yaşanan tartışmaları işlememek adına hamlelerimizi dikkatli yapmalıyız. Uzmanlar özellikle, anne babanın iyi ilişkilerde olmasıyla ev ortamının daha yaşanabilir ve güven dolu bir ortam olacağına işaret ediyor.

Çocuğunuzun yanında eşinizle tartışırsanız neler olur ve ne gibi problemlere sebebiyet verir bir bakalım:



• Mutlu bir aile özlemiyle yaşayan çocuk, anne babasını tartışırken görürse mutsuzluğa düşer.

• Tartışan bir ailenin içinde büyüyen çocuk, anne-baba rolünün büyüklüğünü kavrayamaz hale gelir.

• Anne-Baba arasındaki tartışmalar zamanla, otoriteyi tamamen yerler altına serecektir.

• Yaşanan gerilim dolu dakikalar şiddete meyilli bir çocuk profili ortaya çıkarabilir.

• Tartışmalardan sonra çocuğunuzun psikolojik tedaviye muhtaç kalabileceğini de unutmayın.