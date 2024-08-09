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Medya Tartışmanın fitilini Tayyip Erdoğan ateşlemişti! Ahmet Hakan "ev zencisi" mi, "tarla zencisi" mi? İşte böyle açıkladı
Medya

Tartışmanın fitilini Tayyip Erdoğan ateşlemişti! Ahmet Hakan "ev zencisi" mi, "tarla zencisi" mi? İşte böyle açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 14:10:00 -
Tartışmanın fitilini Tayyip Erdoğan ateşlemişti! Ahmet Hakan "ev zencisi" mi, "tarla zencisi" mi? İşte böyle açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ev zencisi” benzetmesini Malcolm X’in konuşmasına dayandırarak açıkladı. Hakan, küresel sistemin kırıntılarıyla beslenen ve ona sadakatle hizmet eden tiplerin “ev zencisi” olarak nitelendirildiğini belirtti. Türkiye’de de bu tiplerin bulunduğunu ve küresel sistemin taleplerini emir telakki ettiklerini ifade eden Hakan, kendisinin “tarla zencisi” olduğunu vurgulayarak, bu sisteme karşı durduğunu söyledi. Ahmet Hakan, şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ev zencisi” benzetmesini Malcolm X’in konuşmasına dayandırarak açıkladı. Hakan, küresel sistemin kırıntılarıyla beslenen ve ona sadakatle hizmet eden tiplerin “ev zencisi” olarak nitelendirildiğini belirtti. Türkiye’de de bu tiplerin bulunduğunu ve küresel sistemin taleplerini emir telakki ettiklerini ifade eden Hakan, kendisinin “tarla zencisi” olduğunu vurgulayarak, bu sisteme karşı durduğunu söyledi. Ahmet Hakan, şunları kaydetti:

“ABD’nin siyahi liderlerinden Malcolm X’in meşhur konuşmasının tam metni şöyledir:

*

- Kölelik döneminde iki tip zenci vardı: Ev zencisi. Tarla zencisi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Ev zencisi, efendisinin evinin çatı katında veya bodrumunda yaşardı. Efendisi ne yerse ondan yer ne giyerse onu giyerdi. Efendisini, efendisinden bile daha çok severdi. Efendisinin incinmesini hiç istemezdi. Efendisi hasta olduğunda o da hasta olurdu. Efendisinin malının mülkünün tehlikeye girmesini hiç istemezdi.

- Ama bir de tarla zencileri vardı. Barakalarda yaşarlardı. Kaybedecek bir şeyleri yoktu. En berbat yemekleri onlar yerdi. En berbat giysileri onlar giyerdi. Fırçayı yiyen onlardı. Efendilerinden nefret ederlerdi. Efendisi hasta olsa “gebersin” diye dua ederlerdi.

- Bugün de ev zencilerimiz var, tarla zencilerimiz var. Ben bir tarla zencisiyim.

*

Bugün Türkiye’de...

Küresel sistemin kırıntılarıyla beslenen, küresel sistemin efendilerinin incitilmesinden süper rahatsız olan, küresel sistemin taleplerini emir telakki eden, küresel sistemin şirketlerine laf söyletmeyen tipler yok mu?

*

Ne yani?

Onların durumu ev zencilerinin durumuna hiç mi benzemiyor?”

 

 

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Yorumlar

Turan

AhmetHakan ilginç biri. Kendi vicdanı rahatsız ki bunları demiş, yahut rol yapıyor tarla faresiyim diyerek muhafazakarlara yaklaşmak için.

Emekli

Sen ne diyon. Gazze için ne yaptın onu söyle.
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