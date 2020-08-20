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Siyaset Tartışmalı İstanbul Sözleşmesi ile ilgili AK Parti'nin alacağı karar belli oldu
Siyaset

Tartışmalı İstanbul Sözleşmesi ile ilgili AK Parti'nin alacağı karar belli oldu

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili AK Parti’nin atacağı adımların detayları belli olmaya başladı. Buna göre iki maddenin baştan yazılması görülürken 4. maddede yer alan ve tepki çeken "cinsel yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" ifadeleri sözleşmeden kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 07:15:00 - 2020-08-20 07:21:54
Tartışmalı İstanbul Sözleşmesi ile ilgili AK Parti'nin alacağı karar belli oldu

Son dönemde gündemin en tartışmalı konusu haline gelen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili AK Parti düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeviri metinler yerine Türkiye’nin kendi sözleşmesini kendisinin yazması gerektiğini belirterek solak camia tarafından savunulan İstanbul Sözleşmesi’nde değişiklikler yapılacağının sinyalini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  talimatıyla harekete geçen AK Parti’nin hukukçu kurmayları sözleşme üzerinde çalışmalarını derinleştirdi. Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bürokratlarıyla 2 toplantı gerçekleştirildi.

4. ve 6. maddede değişiklik yapılacak

AK Parti kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bürokratlarıyla yaptığı 2 toplantıda, sözleşmede iki maddenin yeniden yazılması görüşüldü.  Buna göre tartışmalara neden olan "Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması" konusunu düzenleyen 4. Maddedeki  "cinsel yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" ifadeleri baştan yazılacak. 6. maddede yer alan "Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikaların" kapsamının da yeniden belirlenmesi kararlaştırıldı.

Kabul görmezse yeni bir sözleşme hazırlanacak

Yapılan değişikliklerin yetkililer tarafından kabul görmemesi durumunda ‘insan hakları sözleşmesi’ gibi yeni bir sözleşme hazırlamak için kollar sıvanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mevcut sözleşmeden çıkılarak yeni bir sözleşme hazırlanmasından yana olduğu belirtiliyor.

Kanuni boşluk olmayacak

Sözleşme üzerinde çalışma yapan AK Parti kurmayları, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması halinde yasal boşluğun oluşmayacağını belirtiyor. Konuyla ilgili yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunumla anlatıldı.

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