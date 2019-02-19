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Tartışmalara yol açan CHP’nin Aliağa belediye meclis listesi açıklandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, geçtiğimiz hafta CHP Aliağa belediye meclisi için aday listelere yazılan isimler üzerine yaşanan tartışmalar ve istifalar gündemdeki yerini korurken, merakla beklenen CHP’nin listesi açıklandı.

19 Şubat 2019 Salı 12:24
Tartışmalara yol açan CHP’nin Aliağa belediye meclis listesi açıklandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, geçtiğimiz hafta CHP Aliağa belediye meclisi için aday listelere yazılan isimler üzerine yaşanan tartışmalar ve istifalar gündemdeki yerini korurken, merakla beklenen CHP’nin listesi açıklandı.


CHP Aliağa belediye meclisi için listelere yazılan isimler, tartışmaları beraberinde getirmişti. Listede oluşacak isimleri belirlemede bir çok konuda ayrılığa düşen parti üyelerinden bazıları istifasını vermiş, daha sonra uzlaşılan isimler sonrası istifanın geri çekildiği öğrenilmişti. CHP Aliağa İlçe Başkanı Gülsen Ustaoğlu Cirit, tartışmalara yol açan listeyi paylaştı. Ustaoğlu, "CHP Aliağa İlçe Yönetimi olarak, belediye başkan adayımız Özcan Durmaz ile birlikte 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ilçemize hizmet edecek olan meclis üye adaylarımızı belirlemiş bulunmaktayız. Meclis Üye listemizi belirlerken, Aliağamızda yaşayan tüm seçmenleri kucaklayacak; mesleki yeterlilik sahibi, halkımızın derdine derman olacak bir liste yapmayı amaçladık. İttifak içinde olduğumuz İYİ Parti’nin de belirlediği isimlerle birlikte açıkladığımız tüm adaylarımızın Aliağa halkına en iyi şekilde hizmet edeceğine inancımız tamdır. Bu inançla, mart’ın sonunda baharı kucaklamak üzere listemizin Aliağamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


CHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi aday sıralama listesi şu şekilde:


1-) OğuzhanÖzşahin, 2-) Musa Özcan, 3-) Hakan Turhan, 4-) Savaş Dağdeviren, 5-) Murat Erdem 6-) Miktad Topçu 7-) Yasin Çıvlan, 8-) Seçil Adalet Işık, 9-) Mehmet Çelik, 10-) Gülten Taşbaş, 11-) Berkay Aktaş, 12-) Ali Dündar, 13-) Sebahattin Şenkal, 14-) Murat Soysal, 15-) İsmail Umut Çiğhan, 16-) Nazım Çamgöz, 17-) Mehmet Salih Demiray, 18-) Sertaç Bodur, 19-) Nigar Aydın, 20-) Dilara Kara, 21-) Özlem Nar, 22-) Figen Kaya; kontenjan adayları Sedat Sarı, Orhan Ulaş Zade, Sami Toydemir

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:24
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