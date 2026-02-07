  • İSTANBUL
Yerel
Yerel

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Kiracı dükkan sahibini vurdu

Tunceli’de Atatürk Mahallesi’nde kiracı ile mülk sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kiracı, tabancayla dükkan sahibine ateş etti.

Tunceli’de Atatürk Mahallesi’nde kiracı ile mülk sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kiracı, tabancayla dükkan sahibine ateş etti.

 

Olay, öğleden sonra Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin isimleri henüz öğrenilemeyen mülkiyet sahibi ile kiracısı arasından henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga şırasında kiracı, tabancayla dükkan sahibini ayağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

