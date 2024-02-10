Tartışılan JF-17 savaş uçağı tekrar sahnede! Türkiye'nin alacağı o uçağa...

Türkiye için alternatif gösterilen ve tartışma konusu olan Çin-Pakistan yapımı JF-17 Thunder savaş uçağını bu kez Almanya basını Eurofighter Typhoon'lara alternatif olarak gösterdi.

ABD’nin olumlu yaklaşımıyla F-16 savaş uçaklarını envanterine katmak isteyen Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alma planından vazgeçmedi. Almanya’nın yeşil ışık yakması halinde Türkiye’nin 40 adet Eurofighter alabileceği öne sürüldü.

Almanya daha önce Eurofighter savaş uçağı konusunda sessizliğe bürünmüş ve Türkiye’nin alternatifleri gündeme gelmişti. 4.5 Nesil Eurofighter’a alternatif olabilecek uçaklar arasında çok maksatlı savaş uçağı Saab JAS 39 Gripen, Dassault Rafale gibi projeler gösterilmişti. Tgrthaber.com.tr’den Murat Makas’ın farklı kaynaklardan derlediği habere göre Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder’ın son versiyonlarının da alternatif olarak öne çıktığından bahsedilmişti.

TÜRKİYE İÇİN JF-17 İDDİASI

Sosyal medyada JF-17 Thunder konusu yeni tartışmaların kapısını aralamış hatta uçağın çok eski olduğundan alternatif gösterilemeyeceği yorumları yapılmıştı. Ancak JF-17 savaş uçağıyla ilgili çarpıcı bir detay da Almanya basınından çıktı. Türkiye'nin Eurofighter alması halinde yeni fırsatların oluşacağından bahseden Alman Bilim ve Politika Vakfı'nın (SWP) analizine göre, Eurofighter tedariki gerçekleşmezse, Ankara'nın alternatif olarak Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçaklarını değerlendirebileceği belirtiliyor.

Eurofighter ve F-16’daki olumlu gelişmelerin haricinde Milli Muharip Uçak KAAN, insansız savaş uçakları KIZILELMA, ANKA-3 gibi projeler Avrupa basınında büyük yankı uyandırmıştı. Alman basını Türkiye’nin hem savaş uçağı satın alarak hem de yeni çıkaracak savaş uçaklarını envanterine dahil ederek uluslararası pazarda söz sahibi olabileceğinden bahsetti.

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JF-17 THUNDER ÖZELLİKLERİ

PAC JF-17 Thunder, CAC FC-1 Xiaolong, Çin'in Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ve Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Pakistan Hava Kuvvetleri'ndeki (PAF) eski uçakların yerini almak üzere tasarlanmıştı.

Aralık 2023’te Pakistan, gücünü JF-17 Thunder Blok III uçaklarıyla artırdı. 4. Nesil olarak görülen JF-17'nin Blok 3 olarak bilinen en son versiyonu ilk uçuşunu Aralık 2019'da yapmıştı.

ABD savunma Bakanlığı daha önce KLJ-7A radarının daha eski bir versiyonu olan ve halihazırda JF-17 Thunder Blok II’lerde de kullanılan KLJ-7 V2 radarının 3m2 radar kesitine sahip bir hedefi 150 km menzilden tespit edebildiğini belirtmişti.

JF-17 Thunder Blok III Teknik Özellikleri:

Uzunluk: 14,32m (47ft 0inç)

Kanat açıklığı: 9,44m (31ft 0inç)

Yükseklik: 4,57m (15ft 0inç)

Boş ağırlık: 7.965kg (17.560lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 13.500kg (29.762lb)

Motor: Guizhou WS-13 turbofan

Maksimum hız: 1.910km/saat (10000 metre irtifada)

Muharebe yarıçapı: Dahili yakıtla 900km

Maksimum menzil: Dahili yakıtla 1800km

Servis tavanı: 16.920m (55.510ft)

EUROFIGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)

Mürettebat: 1 (2)

Kanat Açıklığı: 10.95 m (35.9 ft)

Kanat Açıklığı: 5.28 m (17.3 ft)

Kanat Alanı: 51.2 m²

Boş Ağırlık: 11,000 kg (24.000 lb)

Yüklü Ağırlığı: 16.000 kg

Max. Kalkış Ağırlığı: 23.500 kg (51.800 lb)

Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan

Motor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biri

Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)

Yüksek İrtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)

Deniz Seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)

Menzil: 2900 km (1,800 mil)

Servis Yarıçapı: 19812 m (65,000 ft )

Tırmanış: 315 m / s [345] (62.000 ft / dak)

İtiş/Ağırlık Oranı: 1.15