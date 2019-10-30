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Yerel

Tartışan pazarcılar bıçaklarla birbirlerine girdi! Yaralılar var

Denizli'de pazarcılar arasında "alacak verecek meselesi" nedeniyle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

2019-10-30 16:16:00 -
Tartışan pazarcılar bıçaklarla birbirlerine girdi! Yaralılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, pazarcı esnafı arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kuşpınar Mahallesi sosyete pazarında iki grup pazarcı arasında, "alacak verecek meselesi" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada yaralanan Mehmet A, Kazım Y. ve Zeynep E, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisler, olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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