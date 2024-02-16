Tartıdaki şeytanlık an be an görüntülendi! Büyük tepki çekti

Ne kadar dikkatli olursanız olun karşınızdaki biri kötü niyetli ise hilesinden kurtulmak çok zor.

Tartı hilesi tepki çekti

Son olarak sosyal medyada yer alan bir videoda esnafın meyve satarken yaptığı tartı hilesi videosu büyük dikkat çekti. İnsanların emeklerini hile yaparak alan pazar esnafının nerede olduğu tam olarak bilinmese de sosyal medya kullanıcıları bulunmasını istedi.