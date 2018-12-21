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Tartar nasıl oluşur?

İhmal edilen ağız içi ve diş bakımı; bakteri tabakası oluşumuna zemin hazırlar.. Tıp dilinde buna "tartar" veya "diş taşı" deniyor.

21 Aralık 2018 Cuma 13:52
Tartar nasıl oluşur?

İhmal edilen ağız içi ve diş bakımı; bakteri tabakası oluşumuna zemin hazırlar.. Tıp dilinde buna "tartar" veya "diş taşı" deniyor.

Diş taşı, tüketilen besinlerdeki mikro bakterilerin dişler üzerinde birikmesiyle oluşur. Tartar, eğer diş eti cebinin içinde meydana gelmişse, buna subgingival diş taşı adı veriliyor. Her ölü bakteri katmanının üzerine bir yenisi ekleniyor. Yaklaşık 14 gün içinde diş taşlarına dönüşüyor.

Bunun sonucunda dişlerde sararma, çürük, diş ve diş eti arasında cep denilen boşluklar ve diş eti çekilmeleri oluyor.

Ardından diş ağrıları, diş hekimine gitme korkuları başlıyor.

Temizliği ihmal edilen diş taşları, ileride kötü bir görünüme sebep olmasını bir yana bırakın, diş eti iltihabı ve diş eti hastalıklarını da beraberinde getirebiliyor.
Diş taşı oluşumunda, ağız ve diş bakımındaki ihmal kadar, yanlış beslenme de etkin rol oynuyor. Karbonhidratlı abur cubur ve şeker ağırlıklı beslenme, sigara diş taşı oluşumunu hızlandırıyor.

Yapacaklarınız gayet basit. 1- Şekerli gıdalardan ve sigaradan uzak durmak. 2- Sofranızda sirkeye yer vermek.. Sirkeli salata gibi.. 3- Ağzınızı ve dişlerinizi elma sirkesi ile çalkalamak..

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:52
  1. tartar nasıl oluşur
  2. diş sağlığı

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