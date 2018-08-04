Tart nasıl yapılır?

TART HAMURU YAPIMI

Bir buçuk su bardağı un

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Bir adet yumurta

125 gram tereyağı

PÜF NOKTASI...

Tart hamurunu yaparken kullanılacak olan tereyağının soğuk olması gerekir. Bununla birlikte tart hamurunu yoğurduktan sonra en az 45 dakika boyunca buzdolabında bekletin. Hamuru tart kalıbına koyduğunuzda üzerine çatalla delikler açın.

YAPILIŞI:

Un ve pudra şekerini yoğurma kabının içine alın. Tereyağının küçük parçalara bölerek içine atın. Son olarak yumurtayı kırın ve elinizle yoğurmaya başlayın. Hamur tamamen toplanınca dinlenmeye bırakın. Dinlenen hamuru tart kalıbının içine elinizle bastırarak yerleştirin. 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika boyunca pişirin.

TART KREMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

2,5 su bardağı süt

3 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı mısır nişastası

1/2 tatlı kaşığı vanilya özütü

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Sütü tencerenin içine alın ve içine yumurta sarıları ile toz şeker ve mısır nişastasını ekleyerek karıştırın.

Karışımı ocağın üzerine alın ve pişirmeye başlayın. Kıvam almaya başladığında içine tereyağını katın ve muhallebinin içinde erimesini sağlayın.

Son olarak içine vanilya özütünü ekleyin.

Pişen tart hamurunun içine kremayı ekleyin. İsteğe göre sevdiğiniz meyveleri üzerine koyarak süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Yasemin.com'dan alınmıştır.