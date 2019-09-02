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Tarsus’ta ’Barış ve Kültür Festivali’

Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl 16.

02 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
Tarsus’ta ’Barış ve Kültür Festivali’

Tarsus Belediyesi tarafından bu yıl 16.’sı düzenlenen Yenice Barış ve Kültür Festivali, Mustafa Özarslan ve Grup Çığ konseri ile renklendi.


Yenice Mahallesi’nde düzenlenen festival Cumhuriyet Meydanı’nda bulunanAtatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ile başladı, ardından İnönü-Churchill BarışParkı’na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Burada barış görüşmelerinin yapıldığıvagonu gezip, hatıra defterini imzalayan katılımcılar, daha sonra Yazarlar ŞükrüErbaş ile Faik Bulut’un konuşmacı olduğu ’Barış Paneli’ne katıldılar.


Akşamın ilerleyen saatlerinde festival, Çamalan Mengi gösterisi, Grup Yenicem,Silver Kesici ve dostları ile Grup Çığ ve Mustafa Özarslan konseri ile devam etti.


Konserin bir bölümünde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkan YardımcısıYunus Emre, “Burada tarih var, kültür var, sanat var. Türkiye’nin ihtiyacı olanmanzara bu. Barış olsun diyoruz, kardeşlik olsun, sanat olsun, dostluk olsun, acılarson bulsun diyoruz” ifadelerini kullandı.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise Atatürk’ün ’Yurt sulh, cihanda sulh’sözünü hatırlatarak, "Bir insan gerçekten savaşçı olacaksa barış savaşçısıolabilmeli. Barış gününde vaatlerimizi tek tek ortaya koyuyorum ama benimaslında gönlümde yatan tek bir şey var. Hepimiz bu mücadeleyi vermeliyiz” diyekonuştu.


Tarsus’un il, Yenice’nin ise ilçe olması için elinden geleni yapacağını söyleyenBozdoğan, “Havaalanımız geliyor. Şehrimizde bunu sağlayacak lojistik destek de var. Bunun yanı sıra Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin de faaliyete geçmesi için belediye olarak elimizden geleni yaptık ve her türlü desteği veriyoruz" dedi.


Konuşmalarının ardından alanı dolduran binlerce kişi, Grup Çığ ve MustafaÖzarslan konseri eşliğinde türküler söyleyip, halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 13:46
  1. konser
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