Tarsus’ta açık sinema keyfi 8 Eylül’e kadar sürecek Mersin’in Tarsus ilçesinde Temmuz ayında başlayan "açık hava sinema" etkinliği bayram tatili sonrasında da devam etti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Temmuz ayında başlayan "açık hava sinema" etkinliği bayram tatili sonrasında da devam etti.

8 Eylül’e kadar hizmet verecek olan açık hava sinema etkinliğinde Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan "Vizontele", "Dondurmak Gaymak", "İnşaat", "Neredesin Firuze", "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Züğürt Ağa" filmleri beyaz perdeye yansıyacak.

Eski bir geleneğin sürdürülmesinden oldukça memnun kalan vatandaşlar açık hava sinemalarıyla tekrar buluşmanın keyfini yaşadıklarını ifade etti.

Yoğun katılımın olduğu sinemada Tarsus Belediysince ailelere patlamış mısır ve çekirdek ikram da ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.