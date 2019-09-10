0553 313 94 23

Tarsus’ta 2 yıldır asfaltlanması beklenen yolda çalışmalar başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde 2 yıldır asfalt bekleyen Pirömerli-Boztepe-Böğrüeğri grup yolunda çalışmalara başladı.

10 Eylül 2019 Salı 11:10
Tarsus’ta 2 yıldır asfaltlanması beklenen yolda çalışmalar başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde 2 yıldır asfalt bekleyen Pirömerli-Boztepe-Böğrüeğri grup yolunda çalışmalara başladı. Asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.


Tarsus’ta Pirömerli, Boztepe ve Böğrüeğri mahallelerini birbirine bağlayan, bölgedeki diğer mahalleler için ulaşımda büyük öneme sahip olan grup yolu, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltlanıyor. Ekipler, grup yolunda 2 bin 500 metre birinci kat sathi asfalt kaplama çalışmasını hızla tamamladı. Devam eden çalışmalar bittiğinde asfalta hazır hale getirilen yollar da dahil olmak üzere toplam 10 kilometre uzunluğundaki yolda, birinci kat sathi asfalt kaplama çalışması yapılmış olacak.


Söz konusu yolda yaklaşık 2 yıl önce, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol güvenliğini tehlikeye atması dolayısıyla büyük ölçekli kireçtaşı bloğu patlatılmıştı. Bölgede yaşayan vatandaşlar açısından alternatifi olmayan yolun güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle patlatma tekniğiyle ortadan kaldırılan kaya bloğu sayesinde yol güvenliği sağlanmıştı. Yol genişletme çalışmalarının ardından sathi asfalt kaplama çalışmalarına da başlandı.



“Tozdan, çamurdan kurtulacağız”


Böğrüeğri Mahallesi Muhtarı Ramazan Ateş, mahallelerinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Yaklaşık 4 yıldır burada genişletme çalışmaları vardı. Ondan dolayı yolumuzda böyle bir çalışma yoktu. Asfaltımız geldi. Yolumuz yapılıyor. Yollarımız bozuk olduğu için hiçbir yere gidemiyorduk. Arabalar, bahçe, tarım hep toz içinde kalıyordu. Şimdi çok şükür yolumuz yapılıyor ve tozdan, çamurdan kurtulacağız inşallah” dedi.


Böğrüeğri Mahallesinde 60 yıldır berberlik yapan Ahmet Koç da “Bu yol genişletilmişti ancak asfaltlanmamıştı. Araçlar geçtikçe toz oluyor. Tozdan, yoldaki çukurlardan, bozukluklardan çok çektik. Merkeze ürünleri götürürken yol kötü olduğu için sandıklar da ürünler de zarar görüyordu. O yüzden ürünlerimizin pazarlamasını sadece burada yapıyoruz. Bundan önce çok zorluklar çektik ama bundan sonra güzelleşecek. Asfaltımız döküldü. Bundan daha iyisi olamaz” diye konuştu.


Mahallesinde üretim yapan ve yol bozuk olduğu içinde merkeze götürüp satışını yapamadığını söyleyen Kenan Ateş ise “20 yıldır bu yola kimse el uzatmamıştı. Bir kaplama yapılıyordu, ondan sonra kış gelince bozuluyordu. Ulaşım çok zor oluyordu. Burası mahrumiyet bölgesi gibiydi. Yol bozuk olduğu için alıcı gelmiyordu ve meyvelerimiz para etmiyordu. Yolumuz güzel bir şekilde genişletildi” ifadelerini kullandı.


Muhtar azası Bayram Aydın da “1985 yılından beri burada esnafım. O zamandan bu zamana kadar asfaltlanmamıştı. Ben şeftaliyi arabaya yüklüyordum; Adana’ya ulaştırana kadar şeftaliler toz oluyordu, satılmıyordu. Şimdi yol genişletiliyor. Asfaltı dökülüyor. Allah razı olsun. Bundan sonra çok daha iyi olacak. Vatandaşlar da memnuniyetini dile getiriyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan'da 36 bin öğrenciye kırtasiye desteği
    1. Eyüpsultan'da 36 bin öğrenciye..
    2. Eskişehirliler Soup Opera’yla eğlendi
    3. Van Büyükşehir Belediyesi çorba..
    4. Karamürsel plajları her gün bakımdan..
    5. Kronik ağrı, ortada belirli bir..
    6. Türk Telekom'dan öğrencilere ücretsiz..
    7. Başkan Şahin aşure ikramında bulundu
    8. Dinlenmeyle geçmeyen kalça ağrılarına..
    9. Zorlu Enerji’nin Eskişehir Ofisi,..
    10. Hisarcık’ta kızılcık meyvesinden..
    11. 100 sterlinlik trafik cezasını..
    12. Başkan Kılıç ve Hakan Aysev’den 9..
    13. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi..
    14. Zorlu Enerji "ISO 45001:2018..
    15. Denizde kaybolan yaşlı kadın için..
    16. Hayalden Gerçeğe Hürkuş’un Hikayesi
    17. Zorlu Enerji'ye İş Sağlığı ve..
    18. Malezya’dan Bursalı savunma sanayii..
    19. Hastanedeki arkadaşları için kolye ve..
    20. Jandarmadan okul çevresinde sıkı..
    21. Bursa'da organize suç örgütüne yönelik..
    22. Brezilya'daki Amazonlarda hava..
    23. 21’inci Siemens Opera Yarışması’nı..
    24. Çocuklar arasındaki en popüler kısa..
    25. Sakarya, UCI MTB Cup Maraton Serisine..
    26. Sepaş Enerji ailesi piknikte buluştu
    27. Osmanlıspor gençlerin enerjisiyle..
    28. Yeşilçam’ın usta oyuncusu hayatını..
    29. Muş Belediyeyi uygulamaya aldığı..
    30. Düzce Belediyesinin temizlik..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!