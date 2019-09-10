Tarsus’ta 2 yıldır asfaltlanması beklenen yolda çalışmalar başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ilçesinde 2 yıldır asfalt bekleyen Pirömerli-Boztepe-Böğrüeğri grup yolunda çalışmalara başladı. Asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Tarsus’ta Pirömerli, Boztepe ve Böğrüeğri mahallelerini birbirine bağlayan, bölgedeki diğer mahalleler için ulaşımda büyük öneme sahip olan grup yolu, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından asfaltlanıyor. Ekipler, grup yolunda 2 bin 500 metre birinci kat sathi asfalt kaplama çalışmasını hızla tamamladı. Devam eden çalışmalar bittiğinde asfalta hazır hale getirilen yollar da dahil olmak üzere toplam 10 kilometre uzunluğundaki yolda, birinci kat sathi asfalt kaplama çalışması yapılmış olacak.

Söz konusu yolda yaklaşık 2 yıl önce, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol güvenliğini tehlikeye atması dolayısıyla büyük ölçekli kireçtaşı bloğu patlatılmıştı. Bölgede yaşayan vatandaşlar açısından alternatifi olmayan yolun güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle patlatma tekniğiyle ortadan kaldırılan kaya bloğu sayesinde yol güvenliği sağlanmıştı. Yol genişletme çalışmalarının ardından sathi asfalt kaplama çalışmalarına da başlandı.

“Tozdan, çamurdan kurtulacağız”

Böğrüeğri Mahallesi Muhtarı Ramazan Ateş, mahallelerinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür ederek, “Yaklaşık 4 yıldır burada genişletme çalışmaları vardı. Ondan dolayı yolumuzda böyle bir çalışma yoktu. Asfaltımız geldi. Yolumuz yapılıyor. Yollarımız bozuk olduğu için hiçbir yere gidemiyorduk. Arabalar, bahçe, tarım hep toz içinde kalıyordu. Şimdi çok şükür yolumuz yapılıyor ve tozdan, çamurdan kurtulacağız inşallah” dedi.

Böğrüeğri Mahallesinde 60 yıldır berberlik yapan Ahmet Koç da “Bu yol genişletilmişti ancak asfaltlanmamıştı. Araçlar geçtikçe toz oluyor. Tozdan, yoldaki çukurlardan, bozukluklardan çok çektik. Merkeze ürünleri götürürken yol kötü olduğu için sandıklar da ürünler de zarar görüyordu. O yüzden ürünlerimizin pazarlamasını sadece burada yapıyoruz. Bundan önce çok zorluklar çektik ama bundan sonra güzelleşecek. Asfaltımız döküldü. Bundan daha iyisi olamaz” diye konuştu.

Mahallesinde üretim yapan ve yol bozuk olduğu içinde merkeze götürüp satışını yapamadığını söyleyen Kenan Ateş ise “20 yıldır bu yola kimse el uzatmamıştı. Bir kaplama yapılıyordu, ondan sonra kış gelince bozuluyordu. Ulaşım çok zor oluyordu. Burası mahrumiyet bölgesi gibiydi. Yol bozuk olduğu için alıcı gelmiyordu ve meyvelerimiz para etmiyordu. Yolumuz güzel bir şekilde genişletildi” ifadelerini kullandı.

Muhtar azası Bayram Aydın da “1985 yılından beri burada esnafım. O zamandan bu zamana kadar asfaltlanmamıştı. Ben şeftaliyi arabaya yüklüyordum; Adana’ya ulaştırana kadar şeftaliler toz oluyordu, satılmıyordu. Şimdi yol genişletiliyor. Asfaltı dökülüyor. Allah razı olsun. Bundan sonra çok daha iyi olacak. Vatandaşlar da memnuniyetini dile getiriyor” dedi.