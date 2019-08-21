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Tarsus’ta 18 mahalle yolunda asfalt ve parke çalışması

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye ekipleri, 18 mahalle yolunun asfalt ile parke çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:23
Tarsus’ta 18 mahalle yolunda asfalt ve parke çalışması

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye ekipleri, 18 mahalle yolunun asfalt ile parke çalışmalarının büyük bir bölümünü tamamladı.


Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, geçen ay merkeze bağlı mahalle ile kırsal mahalleleri ziyaret ederek, sorun ve talepleri yerinde inceledi. Vatandaşları ve mahalle muhtarlarını dinleyen Başkan Bozdoğan, sorunların çözüme kavuşturulması için talimat verdi.


İlçeye bağlı Aliefendioğlu, Atalar, Bahçe, Bağlar, Çukurbağ, Ergenekon, Göçük, Kavaklı, Kerimler, Sayköy, Sucular, Mantaş, Tepeköy, Taşçılı, Taşkuyu, Yenice, Yeşil ve Yeşiltepe mahallelerinde asfalt ve parke çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanırken, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:23
  1. doğa

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