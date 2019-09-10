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Tarsus’a yeni sağlık kompleksi

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan Tarsus Sağlık Kompleksi tamamlanarak hizmete girdi.

10 Eylül 2019 Salı 11:06
Tarsus’a yeni sağlık kompleksi

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan Tarsus Sağlık Kompleksi tamamlanarak hizmete girdi.


Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılını Mersin’in sağlık altyapısını güçlendirmek için atılım yılı olarak belirlediklerini ve çalışmaların bu doğrultuda ilerlediğini söyledi. Bahçacı, “2018 yılı içerisinde gerek il merkezi gerekse ilçelerimizin ihtiyacı olan hizmet binalarımızın ihalesini yaparak ilgili firmalara yer teslimini yaptık. Bütün yatırımlarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor. 2017 yılı sonunda göreve geldiğimde ilk işim sağlık tesislerinde durum tespiti yapmak oldu. İlk gözlemlerim sonrasında Mersin’in en büyük ilçesi Tarsus’un sağlık altyapısında önemli eksikliklerinin olduğunu tespit ettim. Bunun üzerine yatırımlarda önceliği Tarsus’a verdik. Çok şükür bugün bunların sonuçlarını almaya başladık" dedi.


Geçtiğimiz yıl ihalesi yapılarak yer teslimi yapılan Tarsus Sağlık Kompleksi’nin,15 ayda tamamlandığı bilgisini veren Bahçacı, "Kırklarsırtı mevkiinde Tarsuslularahizmet verecek sağlık kompleksimiz yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu. Bu bina İlçeSağlık Müdürlüğü hizmet binası olmanın yanı sıra Sağlıklı Hayat Merkezi, KanserErken Tanı, Teşhis ve Eğitim Merkezi, 6 birimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 AcilSağlık İstasyonu olarak da hizmet verecek. Aynı zamanda yapımı devam eden600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi hizmet binasının da kaba inşaatıtamamlandı. İnce işlerde ise önemli mesafe alındı. İnşallah önümüzdeki yılın 3.çeyreğinde bu tesis de hizmete girecek ve Tarsus’un sağlık alanında çok önemlibir ihtiyacı daha karşılanmış olacak” diye konuştu.


İnşaatı devam eden sağlık kompleksleri


Bahçacı, yapımı devam eden Erdemli ve Bozyazı sağlık komplekslerinin eylül ayısonunda, Silifke sağlık kompleksinin ise yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmetegireceğini de ifade ederek, kaliteli sağlık hizmeti sunumu için ihtiyaç duyulansağlık yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:06
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