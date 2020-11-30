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Kadın - Aile Tarsus kebabı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tarsus kebabı nasıl yapılır?

Tarsus kebabı tarifi | Kebaba kim 'hayır' diyebilir ki! Lezzetli ve kolay bir kebap tarifi arayanlar Tarsus kebabını evlerinde kolaylıkla yapabilir? | Tarsus kebabı nasıl yapılır? | Tarsus kebabı gerekli malzemeler | Tam ölçülü Tarsus kebabı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:02:00 -
Tarsus kebabı nasıl yapılır?

Tarsus kebabı yapılışı | Evde kebap hazırlamak son derece kolay yeter ki doğru bir tarifiniz olsun. Peki, Tarsus kebabı nasıl yapılır?

Tarsus kebabı tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1 kilo orta yağlı koyun kıyması
  • 2 adet kırmızı biber
  • 3-4 dal maydanoz
  • Pul biber
  • Tuz

Tarsus kebabı nasıl yapılır?

Soğanı, maydanozu ve biberleri küçük küçük doğrayın.

Bir kaseye tüm malzemeleri alın ve 10-15 dakika yoğurun.

Kıymayı 10 parçaya bölün.

Bir kaseye su alın. Elinizi ıslatarak kıymayı şişlere yerleştirin.

Mangalınız varsa kebabı mangalda pişirebilirsiniz.

Mangal kullanmayacaksanız fırında da kebabınızı pişirebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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