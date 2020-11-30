Tarsus kebabı nasıl yapılır?
Tarsus kebabı tarifi | Kebaba kim 'hayır' diyebilir ki! Lezzetli ve kolay bir kebap tarifi arayanlar Tarsus kebabını evlerinde kolaylıkla yapabilir? | Tarsus kebabı nasıl yapılır? | Tarsus kebabı gerekli malzemeler | Tam ölçülü Tarsus kebabı
Tarsus kebabı yapılışı | Evde kebap hazırlamak son derece kolay yeter ki doğru bir tarifiniz olsun. Peki, Tarsus kebabı nasıl yapılır?
Tarsus kebabı tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1 kilo orta yağlı koyun kıyması
- 2 adet kırmızı biber
- 3-4 dal maydanoz
- Pul biber
- Tuz
Tarsus kebabı nasıl yapılır?
Soğanı, maydanozu ve biberleri küçük küçük doğrayın.
Bir kaseye tüm malzemeleri alın ve 10-15 dakika yoğurun.
Kıymayı 10 parçaya bölün.
Bir kaseye su alın. Elinizi ıslatarak kıymayı şişlere yerleştirin.
Mangalınız varsa kebabı mangalda pişirebilirsiniz.
Mangal kullanmayacaksanız fırında da kebabınızı pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.