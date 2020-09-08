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Aktüel Tarsus Hayvanat Bahçesine 57 yeni üye
Aktüel

Tarsus Hayvanat Bahçesine 57 yeni üye

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:58:22 -
Tarsus Hayvanat Bahçesine 57 yeni üye

MERSİN (AA) - İzmir'den getirilen 57 yaban hayvanı Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, barınma kapasitesinin üzerine çıkan İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki 11 türden 57 yaban hayvanı, Tarsus Doğa Parkı'na gönderdi.

Aralarında sırtlan, yılan, ceylan, kınalı keklik, kızıl geyik gibi türlerin bulunduğu yaban hayvanları 83 türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanat bahçesine yerleştirildi.

Tarsus Doğa Parkı'na yeni katılan yaban hayvanlarının, ilerleyen günlerde ziyaretçilerin yeni ilgi odağı haline geleceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan 3 tiftik keçisi ve 2 cüce domuzun İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderildiği kaydedildi.


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