  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Benden başkası karar veremez’ Diktatör Kemal tek yetkili oldu

TMMOB bildiğiniz gibi! "Deprem bölgelerinde inşaat başlamasın"

Kübalı doktorlara, binlerce kilometre ötedeki o ülkeden tercüman olmak için geldi! Çok üzücü ve etkileyici...

YSK deprem bölgesine gidiyor! Seçim için saha analizi yapılacak

Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir kez daha anlaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrıları yeniden gündemde

Kavganın kokusu yakında çıkar! Sözcü Uğur Dündar’ı fena sattı

YSK'dan seçim için flaş karar! Deprem bölgesine gidiyor: Bu sefer o tarihte yeni sistem test edilecek!

İnsanların hayatını riske attılar! İşte İhanetin belgesi

Halil Konakcı'dan Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevap!

İnsanlık tarihinin kara lekesi! Hocalı Katliamı: Azerbaycan'da anılıyor, oraya akın ettiler! Bakanlık anma mesajını duyurdu
Tarım TARSİM 148 hasar için 4.2 milyon TL ödeme yaptı
Tarım

TARSİM 148 hasar için 4.2 milyon TL ödeme yaptı

Tarım Sigortaları Havuzunca (TARSİM) Kahramanmaraş merkezli depremlere bağlı olarak 619 bin 766 büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanda, 4 bin 254 kovanda, 107 dekar alanda hasar meydana geldiği, bu zamana kadar 148 hasar dosyası için toplam 4 milyon 248 bin 748 TL hasar ödemesi yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 20:52:00 -
TARSİM 148 hasar için 4.2 milyon TL ödeme yaptı

Depremin hemen akabinde, TARSİM heyetinin, deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdiği, sahada birebir gözlemlerde bulunulduğu, bölge müdürlüğü çalışanlarıyla, eksperlerle ve üreticilerle görüşüldüğü, bu süreçte, Şanlıurfa, Malatya ve Adana Bölge müdürlüklerinin, çalışmalarını herhangi bir aksama olmadan sürdürdüğü, hasar tespit çalışmaları ve risk inceleme işlemlerine bizzat katılım sağlandığı kaydedildi.

3 bin 269 adet hasar ihbarı

Ziyaretler sırasında, ihtiyaç ve beklentilerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, depremzede çiftçilere, yetiştiricilere ve üreticilere destek olmak üzere her türlü tedbirin alındığı vurgulandı. Açıklamada, depremlerin ardından alınan hasar ihbarları doğrultusunda eksper görevlendirmelerinin hızlıca gerçekleştirildiği belirtildi. Hayvan Hayat Sigortaları branşındaki hasar tespit organizasyonunda herhangi bir aksaklık olmaması için deprem hadisesi gerçekleşen yakın illerden eksper konusunda destek sağlandı. Açıklamada, şu ana kadar deprem bölgesinden tüm tarım sigortası branşlarında 3 bin 269 adet hasar ihbarı alındığı bildirilerek, “İhbarlarda ağırlıklı olarak, hayvan hayat sigortaları branşları öne çıkıyor. İhbar alınan illerde Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa önde geliyor” denildi. Alınan hasar ihbarlarını takiben sahada hasar tespit çalışmalarına hızla başlandığı ve bu çalışmalarda 84 eksperin görev aldığı aktarıldı.

Bölgelerden gelen ihbarlara öncelik tanınıyor

Açıklamada, hasar ihbarlarının, TARSİM Mobil, BİP Danışma Hattı, “www.tarsim.gov.tr” ve 7/24 hizmet veren “0850 250 82 77” numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, vefat eden sigortalıların yakınlarına resmi evrak süreci işletilmeden hasar ihbarlarının açılmasında kolaylık sağlanarak ihbar süreçlerinin hızlandırıldığı, Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine veya sigorta şirketlerine ulaşamayan üreticilere ilgili kanallara ulaşma konusunda da ayrıca destek verildiği, deprem bölgesinden gelen ihbarlara ait hasar dosyaları için öncelik tanınarak tazminat ödemelerinin hızlıca yapılması sağlandığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23