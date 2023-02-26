TARSİM 148 hasar için 4.2 milyon TL ödeme yaptı

Depremin hemen akabinde, TARSİM heyetinin, deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdiği, sahada birebir gözlemlerde bulunulduğu, bölge müdürlüğü çalışanlarıyla, eksperlerle ve üreticilerle görüşüldüğü, bu süreçte, Şanlıurfa, Malatya ve Adana Bölge müdürlüklerinin, çalışmalarını herhangi bir aksama olmadan sürdürdüğü, hasar tespit çalışmaları ve risk inceleme işlemlerine bizzat katılım sağlandığı kaydedildi.

3 bin 269 adet hasar ihbarı

Ziyaretler sırasında, ihtiyaç ve beklentilerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, depremzede çiftçilere, yetiştiricilere ve üreticilere destek olmak üzere her türlü tedbirin alındığı vurgulandı. Açıklamada, depremlerin ardından alınan hasar ihbarları doğrultusunda eksper görevlendirmelerinin hızlıca gerçekleştirildiği belirtildi. Hayvan Hayat Sigortaları branşındaki hasar tespit organizasyonunda herhangi bir aksaklık olmaması için deprem hadisesi gerçekleşen yakın illerden eksper konusunda destek sağlandı. Açıklamada, şu ana kadar deprem bölgesinden tüm tarım sigortası branşlarında 3 bin 269 adet hasar ihbarı alındığı bildirilerek, “İhbarlarda ağırlıklı olarak, hayvan hayat sigortaları branşları öne çıkıyor. İhbar alınan illerde Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa önde geliyor” denildi. Alınan hasar ihbarlarını takiben sahada hasar tespit çalışmalarına hızla başlandığı ve bu çalışmalarda 84 eksperin görev aldığı aktarıldı.

Bölgelerden gelen ihbarlara öncelik tanınıyor

Açıklamada, hasar ihbarlarının, TARSİM Mobil, BİP Danışma Hattı, “www.tarsim.gov.tr” ve 7/24 hizmet veren “0850 250 82 77” numaralı Çağrı Merkezi aracılığıyla gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, vefat eden sigortalıların yakınlarına resmi evrak süreci işletilmeden hasar ihbarlarının açılmasında kolaylık sağlanarak ihbar süreçlerinin hızlandırıldığı, Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine veya sigorta şirketlerine ulaşamayan üreticilere ilgili kanallara ulaşma konusunda da ayrıca destek verildiği, deprem bölgesinden gelen ihbarlara ait hasar dosyaları için öncelik tanınarak tazminat ödemelerinin hızlıca yapılması sağlandığı aktarıldı.