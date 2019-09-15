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Tarlaya uyuşturucu eken zanlı suçunu itiraf etti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışması ve gece baskını sonrasında, tarlasına hint keneviri ektiği şüphesiyle gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti.

15 Eylül 2019 Pazar 18:25
Tarlaya uyuşturucu eken zanlı suçunu itiraf etti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışması ve gece baskını sonrasında, tarlasına hint keneviri ektiği şüphesiyle gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından, uyuşturucu bulunan Karsak boğazının 500 metre ilerisinde bulunan çiftlikte gözaltına alınan B.D.U. isimli şahıs, suçunu kabul etti. Kenevirlerin tamamını kendisinin ektiğini Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda dile getiren zanlı, dere yatağında bulunan uyuşturucunun çalınmaması için de bölgede ikamet ettiğini dile getirdi.


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Gemlik Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 18:25
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