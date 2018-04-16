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Tarlası olanlara müjde! Karar yakında alınacak

Borsa İstanbul yönetim kurulu başkanı Himmet Karadağ Orman Bakanlığı ile görüşme yapılacağını ve tarlaların borsaya kote edileceğini söyledi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:56
Tarlası olanlara müjde! Karar yakında alınacak

Tarlaların borsada alınıp satılabilmesi üzerine çalışmalar sürüyor.
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Tarım arazilerinin borsaya kote edilmesi üzerine çalışıyoruz." dedi.
Karadağ, Şubat ayında "Orman Bakanımızla bir toplantı yapacağız, 'tarlaları borsaya alabilir miyiz?' demişti.
O tariteki açıklamasında Karadağ, "Üç-beş dönüm tarlanın sahipliğini birkaç günde değiştirebilirsek, mülkiyet hakkını, çok iyi bir iş yapmışız diyoruz. Borsada bırakın ikinci el otomobil, araziyi, içindeki evi, arazisi ile otomobil fabrikasının mülkiyeti birkaç saniyede satılabilir." ifadelerini kullanmıştı.

DÜZENLEMELERDE SONA GELİNDİ

Ayrıca Karadağ, ödünç alınan hisseler üzerinden virman yoluyla yapılan işlemler konusunda yeni düzenlemelere de değinerek, "Düzenlemelerde sona geldik, bugün yarın belli olur." dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:56
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