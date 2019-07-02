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Tarlalarını yakan çiftçilere ödül ve ceza sistemi önerisi

Mardin’de bir ay içinde çıkan yüzlerce anız yangını tepkilere neden oldu.

02 Temmuz 2019 Salı 12:54
Tarlalarını yakan çiftçilere ödül ve ceza sistemi önerisi

Mardin’de bir ay içinde çıkan yüzlerce anız yangını tepkilere neden oldu. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, tarlalarını yakan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödül ve ceza sistemi getirilmesi önerisinde bulundu.


Mardin’de Haziran ayında çıkan yüzlerce anız yangını tarla ve hayvanların doğal yaşamını alt üst etti. Yangınların elektrik direğinden çıkan kıvılcım, yoldan atılan sigara ve çiftçilerin ikinci ürün olan mısırı ekmek için anız yakması ile çıkması tepkilere neden oldu. Ortadoğu ve Güneydoğu’nun en büyük hububat ticaret merkezi olan Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinin Başkanı Mehmet Şerif Öter, anız yangınlarının önüne geçilmesi, milli servet olan toprağın korunması için ödülve ceza sistemi getirilmesi önerisinde bulundu.



"Çiftçiler ikinci ürün ekmek için tarlayı yakıyor"


Mehmet Şerif Öter, sadece bu sene değil her sene anız yangınları ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Öter, "Yangınların bir kısmı biçerdöverlerden, bir kısmı şimşek çakmasından, yola sigara atılmasından, bir kısmı da elektrikten kaynaklanıyor. Çiftçiler önümüzdeki haftalarda yine mısır ekmek için anız yakacak. Gerçekten toprak için çok vahim bir durum, bilinçsizce bir şekilde toprak verimsizleşiyor. Kimyası bozuluyor ve bütün toprağa faydalı haşereler yok ediliyor. Ama çiftçi bilinçsiz bir şekilde anız yakıyor. Çiftçilerin anızı yakmaktaki gerekçesi samanı toplayamıyorum, mısır ekmekte zorlanıyorum, mecbur o samanı yakmam lazım diyor" dedi.


Anız yangınlarının önüne geçmek için çiftçiye destek verilmesini ve ödül-ceza sistemi getirilmesini talep eden Öter, şöyle devam etti:


"Biz bunu düzenlemek için Tarım ve Orman Bakanlığına bir rapor verdik. Çiftçilerin anızı yakmaması, samanı yakması için çiftçilere bir hibe verilsin ya da samanı satması için devlet çiftçilere yardımcı olması için yol göstermesi lazım. Çiftçiye 20 kuruş destek verilse çiftçi yakmazdı. Toprak herkesin milli servetidir. Toplumun geleceğidir. Bir yandan saman elimizde kalmıyor, dışarıdan saman getiriyoruz. Acilen Tarım Bakanlığının el atması lazım. Önce bir çiftçiyi samanı toplaması için devlet babadır, çiftçiye yardımcı olsun, çiftçi eğitilsin. Cezası çok az, herkes bu cezadan kurtuluyor. Biri yürüdü sigara attı yandı. Herkes toprağına sahip çıkacak. Devlet ödül ceza sistemi getirebilir. Ödül ceza sisteminde anızı samanını düzgün toplayan ben sana prim vereceğim, toplamazsan bu destekleri keseceğim demeli. Bu konuda çiftçiyi önce ödüllendirecek ve daha sonra bu anız yakmada ciddi önlemler alınmalıdır. Hiç kimsenin toprağı geçici kısa süreli karlarla toplumun milli servetini katletmeye yetkisi olmamalıdır."

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:54
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