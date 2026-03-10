  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada! Teknik direktör Engin Fırat son yolculuğuna uğurlandı Timothy Ash 'Erdoğan için büyük bir zafer' diyerek duyudu Esenler Belediyesi’nin desteğiyle okulda anlamlı buluşma: Minik Kalpler iftar sofrasında Almanya’dan flaş Kıbrıs kararı! Bahar yüzünü gösterdi! Sürüler halinde ortaya çıktılar Dijital çağın gizli riski: Bataryalar yangını tetikliyor İşte kuraklığın fotoğrafları! Görüntülerden sonra harekete geçildi! Korku içinde duyurdular: Türk savaş tankları yürümeye başladı, bu resmen bir meydan okuma Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti
IHA Giriş Tarihi:

Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu ve 2014 yılında sit alanı ilan edilen bölge, defineciler tarafından yapılan kaçak kazılarla tahrip ediliyor.

#1
Foto - Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti

Kastamonu’nun Araç ilçesi Yukarı Güney köyü Kadimi mevkiinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen kalıntıların yer aldığı bölge, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24 Temmuz 2014 tarihli kararıyla arkeolojik sit alanı ilan edildi.

#2
Foto - Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti

Henüz kazı çalışmalarının başlamadığı bölge defineciler tarafından yapılan kaçak kazılarla tahrip ediliyor. Bölgede birçok alanda defineciler tarafından kaçak kazıların yapıldığı gözlemlendi. Bölgede yaşayan vatandaşlar defineciler tarafından tahrip edile yerleşim yerindeki kalıntıların gün yüzüne çıkartılmasını talep etti.

#3
Foto - Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti

"İnanılmaz şekilde kazmışlar" Bölgede Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarla birlikte incelemelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Buraya ben 2022 yılının Aralık ayında gelmiştim. O tarihte de koruma altına alınması için ilgili kurumlara seslenmiştim. Aradan 4 yıl geçti, fakat bir gelişme olmadı. Bugün tekrar bölgeyi ziyaret etme imkanı bulduk. Alan önceki ziyaret ettiğimiz zaman göre daha fazla kazılmış, tahrip edilmiş.

#4
Foto - Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti

Şu anda bulunduğumuz alanda sütun parçaları var. Arkamda görülen alanda mozaikler, burada parçalar vardı. Hemen arkamızdaki büyük sütunlarda haç işareti vardı. Geldiğimiz güzergahımız da 4 tane daha haç işareti olan yapılar vardı. Sütunlar ve odalar vardı, bölmeler vardı. Bulunduğumuz bölgede yine aynı şekilde ortaya çıkarılmış sütunlar var, üzerinde yazılar var.

#5
Foto - Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti

Tabii ben arkeolog, sanat tarihçisi değilim. Özellikle arkeologların, ilgili kurumların bu bölgeye sahip çıkmaları lazım. İnanılmaz şekilde kazmışlar, bir yerden girmişler, öbür taraftan çıkmışlar. Adeta bir tünel yapmışlar" dedi.

#6
Foto - Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti

"Kazılan alanlara bakınca yepyeni kazılmış, ayak izleri bile var" Bölgenin korunması gerektiğini ifade eden Haberal, "Adeta sit alanı talan alanı olmuş. Gördüğümüz her yer, geçtiğimiz her yer kazılmış. 4 sene önce biz bu bölgeyi tekrar ziyaret etmiştik. Burada inanılmaz güzel görüntüler vardı. Daha yeni kazılmış, ayak izleri bile var. Kazı için kesilmiş ağaçlar var, inanılmaz derecede tahrip edilmiş. Artık buraya sahip çıkılması lazım, ortaya çıkarılması lazım" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Kaçak kazı yapan defineciler bölgeyi alt üst etti

Bölgenin sit alanı ilan edilmesine rağmen korunamadığını söyleyen Haberal, bölgenin 2 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Kazı çalışmalarıyla bu alanın gün yüzüne çıkarılması ve ülke turizmine kazandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi
Dünya

Netanyahu'yu sarsan ölüm! İran'ın füzeleri etkisini gösterdi

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saldırılarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu..
İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"
Dünya

İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel güçlerin ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Garibabadi, herhangi bir anlaşma için İr..
İran dünyaya kötü haberi duyurdu
Dünya

İran dünyaya kötü haberi duyurdu

İran, dünyada başta petrol olmak üzere enerji fiyatlarını tırmanışa geçiren Hürmüz Boğazı ile ilgili kötü haberi duyurdu. Tahran'dan "ABD ve..
Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu
Gündem

Duruşma öncesi olay çıkardılar! Mahmut ve Ali Mahir provokasyona soyundu

İstanbul’un kaynaklarını rüşvet ve yolsuzluk çarkına çeviren "İmamoğlu Suç Örgütü" davası, Silivri’de CHP’li vekillerin eşkıyalığıyla başlad..
İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü
Dünya

İranlı futbolcular için iltica krizi! Trump, Avustralya Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya’da bulunan İran Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularına iltica verilmesi için Avustralya Başbakanı Antho..
İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu
Dünya

İsrail'e inen 50 uçağın sırrı belli oldu

Terör devleti İsrail'e 10 günde askeri teçhizat ve mühimmat taşıyan 50 kargo uçağı iniş yaptı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23