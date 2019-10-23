“Tarladaki ürünü rafa kadar taşıyoruz”

Konya Şeker’in üreticiye verdiği motorin desteğini değerlendiren 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 2019 yılının çok kolay bir yıl olmamasına rağmen, çiftçiye verecekleri destekten kısmadıklarını, ödemelerin tamamını yaptıklarını söyledi. Konuk, “Konya Şeker’in iki önemli fonksiyonu var. Birincisi üreticisini tarlada yalnız bırakmamak. Yani ucuz üretmesini, üretebilmesini sağlamak. İkinci fonksiyonu ise üreticisinin ürününün kıymetini artırmak, ürünün açığa ekilmesini önleyerek üreticinin ürününün kıymetlenmesini sağlamak. Bunu da ülkemizde en iyi yapan, tarladaki ürünü rafa kadar taşıyan kurum biziz” dedi.

Üreticisine 2019-20 kampanya döneminde 500 milyon TL’nin üstünde finansal destek sağlayan Konya Şeker son olarak dünden itibaren 31 milyon 146 bin TL tutarında motorin desteği dağıtmaya başladı. Konya Şeker’in bu desteği ile kooperatif ekipman ve girdi desteği 557 milyon 807 bin TL’ye ulaştı.