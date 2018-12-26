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Tarlada tesadüfen bulundu! 1940'lı yılların gizemini taşıyor

Kırklareli'nin Dereköy yolu mevkisinde bir tarlada bulunan ve 1940'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen gizemli tünelle ilgili çalışmalar devam ediyor.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:11
Tarlada tesadüfen bulundu! 1940'lı yılların gizemini taşıyor

Kırklareli'nde iki hafta önce bir tarlada bulunan 1940'lı yıllarda yapıldığı değerlendirilen tünelde çalışmalar sürüyor.

Dereköy yolu mevkisinde tarlasını sürdüğü sırada büyük bir taş fark eden çiftçi, taşın altında tünel görerek durumu Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Müze Müdürlüğü uzmanları ile İstanbul Galeri Mağara Araştırma grubu üyelerinden 4 araştırmacı tünele girdi.

Tünelin 7 girişi tespit edildi

İçerisinden su aktığı belirtilen tünelde yaklaşık 6 saatlik bir çalışma yapan ekipler, tünelin 7 girişini tespit etti.

Yaklaşık 300 metre ilerleyebilen ekibin, tünelin bazı bölümlerinde çökme tehlikesi bulunduğu için devam edemediği belirtildi.

Kablo ve telsiz tellerine rastladılar

Ekip tünel içerisinde haberleşmede kullanıldığı değerlendirilen kablo ve telsiz tellerine rastladığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptı açıklamada, tüneldeki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Asan, ön incelemelerin ardından detaylı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:11
  1. İstanbul
  2. Kırklareli
  3. Dereköy yolu
  4. gizemli tünel

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