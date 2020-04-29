Tarlada kalan soğan tezgâhta 5 lira

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, korona virüs salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyerek, “Soğan fiyatları 2 ile 3 TL’den satışa sunulurken aradan bir hafta geçmeden soğanın kilosu 1 TL’ye düştü” dedi.

Üretim devam ediyor

Doğan, ”Soğan fiyatları 2 ile 3 TL’den satışa sunuldu. Aradan bir hafta geçmeden soğan fiyatları bir anda aşağı çekildi. Şu an soğanın kilosu 1 TL, bunun en az 40 kuruş çuval maliyeti var. Kamyon üstü soğan şu an 1 TL” diye konuştu. Coronavirüs salgınına rağmen üretimin devam ettiğini ifade eden Doğan, “Bu yıl soğan fiyatları çok düşük, ülkemize yetecek kadar soğan var ve soğan bol. Günlük tüketim 5 tondan 2 tona düştü. Neden, lokantalar, yemekhaneler, otellerin çoğu kapalı olduğundan dolayı soğan tüketimi çok düşük” derken, kurusoğanın market rafları ve pazar tezgâhlarındaki fiyatlarının yüksekliği ise dikkat çekiyor.