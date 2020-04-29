  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Tarlada kalan soğan tezgâhta 5 lira

Soğanda yine ‘spekülasyon’ kokuları yükselmeye başladı. Üreticinin 1 liraya sattığı kurusoğanın fiyatı tezgahlarda 5 liraya kadar çıkıyor.

2020-04-29 11:21:00 -
Tarlada kalan soğan tezgâhta 5 lira

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, korona virüs salgınından dolayı yaş meyve sevkiyatı yurt dışına yapılmadığından dolayı çiftçilerin mağdur olduğunu söyleyerek, “Soğan fiyatları 2 ile 3 TL’den satışa sunulurken aradan bir hafta geçmeden soğanın kilosu 1 TL’ye düştü” dedi.

Üretim devam ediyor

Doğan, ”Soğan fiyatları 2 ile 3 TL’den satışa sunuldu. Aradan bir hafta geçmeden soğan fiyatları bir anda aşağı çekildi. Şu an soğanın kilosu 1 TL, bunun en az 40 kuruş çuval maliyeti var. Kamyon üstü soğan şu an 1 TL” diye konuştu. Coronavirüs salgınına rağmen üretimin devam ettiğini ifade eden Doğan, “Bu yıl soğan fiyatları çok düşük, ülkemize yetecek kadar soğan var ve soğan bol. Günlük tüketim 5 tondan 2 tona düştü. Neden, lokantalar, yemekhaneler, otellerin çoğu kapalı olduğundan dolayı soğan tüketimi çok düşük” derken, kurusoğanın market rafları ve pazar tezgâhlarındaki fiyatlarının yüksekliği ise dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı