  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı
Aktüel

Tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı

Şanlıurfa'da, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce dizayn edilen araç, öğrencileri eğitimle buluşturacak

Yeniakit Publisher
2020-09-05 09:48:45 -
Tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hazırlandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında ailelerine yardımcı olmak amacıyla tarlada çalışan öğrenciler için EBA Mobil Destek Aracı hizmet verecek.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitimler başlayana kadar bilgisayar ve internete erişimi kısıtlı olan öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) derslere katılması amacıyla mobil destek aracı hazırlandı.

Mobil internet ve tabletlerinde bulunduğu destek aracıyla kırsal mahalle okullarındaki çocuklara ulaşılması hedeflenirken öğrenciler rehber öğretmenler eşliğinde dersleri takip edecek.

Öğretmenler ilçe merkezinde kurulan stüdyoda ders anlatırken öğrenciler ise kırsalda mobil destek aracındaki tabletlerle derslere katılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Düşünekli, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla EBA konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Eğitimin aksamaması için bütün imkanların kullanılmaya çalışıldığını belirten Düşünekli, şöyle konuştu:

"Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'nun da desteğiyle şu an her yeri geziyoruz. Bunun için de EBA mobil destek aracı kurup teknik donanımını sağladık. Bilgisayar ve tabletlerimiz mevcut. Daha önce tespit ettiğimiz tarlada çalışan öğrencilerimizi teknik destek verecek olan öğretmenlerimizle ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimiz ilçe merkezinde kurduğumuz stüdyoda dersleri canlı olarak verirken burada da öğrencilerimizi tarlalarda dersleri internet ortamında canlı derslerle buluşturuyoruz."

Rehber öğretmeni Ayşenur Battal ise yüz yüze eğitimler başlayana kadar öğrencilere ulaşmaya çalışacaklarını belirterek, "Öğrencilerimiz için olabildiğince EBA'dan yardımlar sağlamaya çalıştık ancak bazı bölgelerde çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Öğrencilerin teknolojik eksiklikleri ve internet anlamında yaşanan bazı sorunlar var. Bu süreçte bununla alakalı öğrencilerimize tablet ve internetle gelip eğitim anlamında elimizden geldiğince destek sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Semih Miskar ise koronavirüs salgını nedeniyle okula gidemediklerini anlatarak, "Mobil destek aracıyla gelip bize tablet verdiler. Bugün öğretmenlerimiz sayesinde tablet ve internetle uzaktan eğitime bağlandık. Bunun içinde çok mutluyuz. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım'a 'geçmiş olsun' dediği için linç edilen Uğur Dündar çılgına döndü

Dün koronavirüse yakalanan eski Başbakanlardan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerini sunan gazeteci Uğur Dündar ..
Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar
Siyaset

Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar

Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) h..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı