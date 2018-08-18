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Tarlada 'altın vuruş' yaptı, bu halde bulundu

Adana’da uyuşturucu madde kullanan 28 yaşındaki genç, tarlada 'altın vuruş' yaparak hayatını kaybetti.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:20
Tarlada 'altın vuruş' yaptı, bu halde bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kabaktepe Mahallesi yakınında meydana gelen olay, Çukurova Üniversitesi’ne ait Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği zeytin bahçesinde sabah devriye yapan tarla bekçilerinin yerde yatan bir şahsı fark etmesiyle ortaya çıktı. Şahsın yanına yaklaşan bekçi, yerde hareketsiz yattığını gördü ve seslendiğinde cevap alamaması sonucu durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sabah saatlerinde belirtilen adrese gelen polis ekipleri ve 112 acil ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede isminin Volkan K. (28) olduğunu belirledi. İnceleme sonucu Volkan K.’nin vücuduna uyuşturucu madde enjekte ederek öldüğü belirlendi. Polis ekipleri olay çevresinde inceleme yaptığı sırada Volkan K.’nin yakınları gelerek olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Volkan K.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:20
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