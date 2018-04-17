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Tarlada 1, pazarda 5 lira

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Çöllü, "Üreticiden 1 liraya alınan limon markette 5 liradan tezgaha çıkıyor. Ürün, tüccar arasında sürekli el değiştirdiği için maliyet artışı yüksek oluyor" dedi.

17 Nisan 2018 Salı 14:50
Tarlada 1, pazarda 5 lira

Bu yılki elverişsiz hava şartları nedeniyle rekoltesi düşen limonun fiyatı arttı. Muğla'da üreticiden 1 liraya alınan limon marketlerde 5 liraya satılıyor. Türkiye'deki narenciye üretimi ve ihracatında önemli yere sahip olan Muğla'da yıllık ortalama 65 bin ton olan limon rekoltesi bu yıl yaklaşık yüzde 50 azalarak 35 bin tona düştü.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Muğla'nın, Ege Bölgesi'nde narenciye üretiminde aslan payına sahip olduğunu söyledi.

Limon üreticisinin özellikle son yıllarda önemli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Çöllü, "Bölgemizde her yıl yaklaşık 65 bin ton limon üretimi yapılıyor. Fakat bu yıl hava şartları nedeniyle üretim 35 bin ton civarında kaldı. Rekoltemiz geçen yıla göre yüzde 50 düştü" dedi.

Narenciye üretimi ve ihracatının bölge ve Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çöllü, rekoltenin düşmesi nedeniyle fiyatların önceki yıllara göre yüksek olduğuna dikkati çekti.

"Üreticiden 1 liraya alınan limon markette 5-6 liraya tezgaha çıkıyor"

Limonun tarladan üreticiye ulaşması aşamasında paketleme, ulaşım, işçilik ve çeşitli girdi maliyetleri olduğunu belirten Çöllü, şöyle konuştu:

"Üreticiden 1 liraya alınan limon markette 5 liradan tezgaha çıkıyor. Ürün tüccar arasında sürekli el değiştirdiği için maliyet artışı yüksek oluyor. 1 lira olan limon pazarda ve marketlerde 5-6-10 liraya kadar çıkıyor. Bunun önlenebilmesi için belediyelerin hallerde kooperatiflere yer temin etmesi gerekiyor. Üreticiden çıkan ürün aracıyı kaldırarak direkt tüketiciye ulaşmasıyla fiyat düşecektir. Nakliye ve işçilik ücretlerinin de düşmesiyle tüketici daha ucuz ürün elde edecek."

İhracatta en büyük pazarlardan birinin Rusya ve Avrupa ülkeleri olduğuna işaret eden Çöllü, limonun, bölgenin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını vurguladı.

Limon ihracatında şimdiye kadar sıkıntı yaşamadıklarını belirten Çöllü, "İhracatta limon satışında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bölgemizden özellikle Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, İskandinav ülkeleri, Portekiz ve Hollanda'ya kadar limon ihraç ediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:50
  1. Muğla
  2. Türkiye
  3. limon
  4. ihracat
  5. Rusya
  6. Ukrayna
  7. Romanya
  8. Bulgaristan
  9. Portekiz
  10. Hollanda

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  • ŞerefŞeref2 sa önce
    Tarlada 1 pazarda 5 tl. Peki CHP nerede? Hikayede?
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