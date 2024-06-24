Tarla yangınlarını kimin çıkardığı belli oldu! Çok büyük alçaklık çok

Prof. Dr. Palabıyık, PKK’nın sabotaj ve tehditlerle bölgede tutunmaya çalıştığını belirtirken Jirki Aşireti Reisi Cemal Öter “Yıllardır okul, şantiye, biçerdöver, kepçe ve kamyon yakan örgüt, gözünü Kürt’ün tarlasına ve ekmeğine dikti. Yangınlarda PKK parmağı olduğunu biliyoruz” dedi.

Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında ağır yaralanan Zekiye Erdenli (55) hayatını kaybetti. Böylelikle faciada can kaybı 15’e çıktı. Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda, yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı belirtildi. Ancak bölgede yaşayanlar, işin arkasında PKK’nın olduğunu savundu. Gazetemize konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Âdem Palabıyık, örgütün sabotaj ve tehditlerle bölgede tutunmaya çalıştığına söyledi.

Çevre terörizmi

Prof. Dr. Palabayık şunları kaydetti: “Örgütün bu konuda zaten kabarık bir suç dosyası var. Bir dönem tatil bölgelerinde yangınlarla turizm sektörünü hedef aldılar. Son dönem bölge halkının huzurunu bozmak ve devlet düşmanlığını yaymak amacı ile bu yola başvurmuş olduklarını düşünüyorum. Bu taktiği esasen çözüm sürecinin bitişinden itibaren etkili bir biçimde kullanıyorlar. Çünkü terör örgütü bölge halkının asla ama asla sosyokültürel düzeydeki ilerlemesini istemez. Gerçekleştirilen eylemlere çevre terörizmi denilebilir. PKK bu sabote eylemlerini üç farklı uzantısı üzerinden gerçekleştiriyor. Bunlar: Halkların Birleşik İntikam Milisleri (HBİM), Ateşin Çocukları İnisiyatifi ve TAK… PKK, bu üç yapıyı sürekli olarak terör eylemleri için canlı tutuyor ve orman yangınları gibi sabotajlar, bu aparat örgütleri yeniden aktif hâle getiriyor.”

Prof. Dr. Âdem Palabıyık, hain örgütün Kürt halkının topraklarına göz koyduğunu ve başta petrol aramalarını sabote etmek ve elektrik idaresi görevlilerini hedef hâline getirerek karmaşa üretmeye çalıştığını ifade etti. PKK’nın temel hedefinin “Devletin varlığını sabote etmek”, “Göçü teşvik ve alan boşaltımı”, “Örgüte ekonomik destek sağlamak” sözleriyle özetleyen Prof. Dr. Palabıyık, terör örgütünün bunun için vatandaşları tehdit ettiğini, ormanları ve ekili tarlaları yaktığını söyledi.

PKK ve Dem işbirliği

Bölgenin önemli aşiretlerinden Jirki Reisi Cemal Öter de günlerdir tüm halkın seferber olduğu yangınlar konusunda DEM Parti ve PKK’nın iş birliği hâlinde olduğunu ifade etti. DEM Partililerin olayları yalnızca sabote etmekle yetindiğini kaydeden Cemal Öter, “Biz halk olarak seferber olduk. Devletimiz de tüm imkânları ile yanımızda. Ancak DEM Parti belediyeleri ortada yok. Sadece devleti suçlayarak yangın söndürülmez. Belediyelerin herkesten önce sahaya inmesi gerekiyor. PKK, yıllardır Kürtlerin köylerini yakıyor. Evlatlarını öldürüyor. Yıllardır okul, şantiye, biçerdöver, kepçe ve kamyon yakan kanlı bir örgüt gözünü Kürt’ün tarlasına ve ekmeğine dikti. Bunlar için ormanları, arazileri, buğdayları ateşe vermeleri son derece normal bir durum. Onların bu yangınlarda parmağı olduğunu biliyoruz ve hiç şaşırmıyoruz” diye konuştu.

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Devlet düşmanlığı yapıyor

Geniş bir alanda etkili olan yangınlara, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet görevlilerinin ilk kıvılcımdan kısa bir süre sonra müdahale ettiği ancak DEM Partili Belediyelerin 4-5 saat gecikmeli müdahil olduğu kaydedildi. DEM Partililerin bu yangınları sonuna kadar sabote ederek devlet düşmanlığı ekmeye çalıştıkları, kurumları hedef gösterdikleri belirtildi. Diyarbakır Valiliği, karadan ve havadan devletin tüm gücünü seferber ettiği ve yüzlerce personelin yangınlar kontrol altına alınıncaya dek olay mahallinden ayrılmadığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Türkiye gazetesi