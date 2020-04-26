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Aktüel

Tarla sürerken patpat makinesi hastanelik etti

Samsun’da patpat makinesi ile tarla sürerken ayağını makineye kaptıran bir kişi hastanelik oldu.

2020-04-26 12:08:05 -
Tarla sürerken patpat makinesi hastanelik etti

Samsun’da patpat makinesi ile tarla sürerken ayağını makineye kaptıran bir kişi hastanelik oldu.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Kurgın (40) patpat diye adlandırılan tarım aracıyla tarla sürerken sol ayağını makineye kaptırdı. Yaralanan Kamil Kurgın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Kurgın ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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