Tarla sürerken kaza yapan çiftçi hayatını kaybetti Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yüksekli köyünde traktörle tarlasını sürerken kaza yapan 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Yüksekli köyünde traktörle tarlasını sürerken kaza yapan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir’in Yüksekli köyünde tarlasını traktörle tarlasını süren Feridun Yurttutan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında traktörü devrildi. Kaza sonrasında traktör altında kalan Yurttutan’a ilk müdahaleyi yakınlarının yapmasının ardından kaza sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Feridun Yurttutan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

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