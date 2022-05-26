Tarkan'ın 'Geççek' şarkısında şok eden maymun çiçeği virüsü mesajı! 'Yok artık' dedirtti

Araştırmacı yazar Eray Hacıosmanoğlu, Tarkan'ın Geççek şarkısında Maymun çiçeği hakkında verilen sübliminal mesajlar tek tek anlattı.

Her Açıdan Youtube kanalında Sercan Kahveci'nin konuğu olan Eray Hacıosmanoğlu, Tarkan'ın son şarkısında maymun çiçeği mesajının verildiğini söyledi.

Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Mesajı Tarkan gibi isimler üzerinden verirler. Yaz şarkısı değil. Bu şarkının pandemi ile ilgili sipariş edildiği ortada. Çünkü normal bir şarkı değil. ‘O çiçekten günler yakındır’ diye bir durum yok. Pandemi bitiyor deniliyor. Ardından 80 vaka sonrası DSÖ toplanıyor. Bu adamlar yani bu mesajı verdirmek isteyen topluluklar psikolojiyi, sosyolojiyi çok iyi biliyor. Bir bakıyorsunuz böyle şarkılar çıkıyor. Bu tarz şarkıları yapanlar bunun farkında da olmayabilir. Bu tür isimler için direk suçlu dememiz mümkün değil ama alet olmuşlar diyebiliriz. 'O çiçekten günler çok yakın inan' derken çiçekle ilgili günlerin yakın olduğunu belirtiliyor. Özellikle seçilmiş gibi durmuyor mu? Çiçekten günler diye bir şey yok. Geççek diye bir şey daha yok. Pandemi gerçektir. Yeni hastalığın ismi çiçekse, biz de o klikleri incelemek durumundayız. Komplo teorisi deyince o gerçek ortadan kalkmıyor" dedi.