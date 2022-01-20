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Gündem Tarkan Sezen Aksu'ya tepki gösterenleri hedef aldı! 'Kendisine yapılan ayıp unutulmayacak'
Gündem

Tarkan Sezen Aksu'ya tepki gösterenleri hedef aldı! 'Kendisine yapılan ayıp unutulmayacak'

Tarkan, Sezen Aksu'nun, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakaretine tepki gösterenleri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 21:47:00 - 2022-01-20 21:51:40
Tarkan Sezen Aksu'ya tepki gösterenleri hedef aldı! 'Kendisine yapılan ayıp unutulmayacak'

 Yeniakit.com.tr 

Sezen Aksu'nun, ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik "cahiller" hakareti nedeni ile özür dileyip, ilgili video klibini yayından kaldırması beklenirken, tepkilere ilişkin suskunluğu sürüyor.

Aksu'ya destek veren cahiller!

Tarkan, Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize yönelik hakarete tepki gösterenleri hedef aldı. Instagram hesabından, Sezen Aksu ile çektirdiği bir fotoğraf karesini paylaşan Tarkan, şunları söyledi:

Sezen Aksu şarkıları ve varlığı ile bu topraklarda vicdanın, kalbin sesi olmuş, ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o. Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiçbir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır. Bugünün tbt'si de Sezen'le yıllar önce gittiğimiz Tayland tatilinde, baş başa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun.

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