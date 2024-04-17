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Yerel Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı öldürüldü!
Yerel

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 14:02:00 -
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı öldürüldü!

Edirne İpsala'da, Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Güner Koşansu, tartıştığı Mehmet Ö. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kumdere köyünde meydana geldi. Kumdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Güner Koşansu ile sokakta karşılaştığı Mehmet Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö., belinden çıkardığı tabancayla Koşansu’yu vurdu. Yalçın Güner Koşansu kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Ö. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Koşansu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın Güner Koşansu’nun cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 Mehmet Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

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