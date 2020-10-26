  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarımsal hasılamız yüzde 45 arttı
Ekonomi

Tarımsal hasılamız yüzde 45 arttı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’yi güçlendirip büyüttüğüne işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 08:45:00 -
Tarımsal hasılamız yüzde 45 arttı

Pakdemirli, yeni sistem sayesinde tarımsal gayri safi milli hasılanın yüzde 45 artarak 189 milyar liradan 276 milyar liraya çıktığına dikkat çekti. Pakdemirli, ayrıca “2018-2020 döneminde müdahale alımları yaptık. Tarımsal desteği de devreye soktuk. Bunu devam ettiriyoruz. Desteği 2019’dan 2020’ye yüzde 36 arttırarak 22 milyar liraya yükselttik” dedi. Pakdemirli, süt üreticilerine de müjde verdi. İlaveten “262 bin 641 yetiştiricimizin 2 milyon 635 bin ton çiğ sütü için 353 milyon 849 bin lira, 3 bin 610 yetiştiricimizin 10 bin 289 baş malağı için 2 milyon 670 bin lira ve kırsal kalkınma yardımları çerçevesinde 413 projeye 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 754 bin lira destekleme ödemesi yapmaya başladık” açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Pakdemirli, Yalova’daki kivi hasadı etkinliğinde gıda israfını azaltmak için yürüttükleri çalışmaları da anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı
Ekonomi

S. Arabistan'a Türkiye şoku! Bunu beklemiyorlardı

Suudi Arabistan'da Türk mallarına karşı boykot çağrıları ticaret rakamlarına yansımadı. Reuters'in haberine göre Suudi Arabistan'ın Türkiye'..
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kend..
ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!
Gündem

ABD'li muhabirin skandal Türkiye sorusuna Aliyev’den tarihi cevap!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a verdiği röportajda, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye biz..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay