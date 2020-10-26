Tarımsal hasılamız yüzde 45 arttı

Pakdemirli, yeni sistem sayesinde tarımsal gayri safi milli hasılanın yüzde 45 artarak 189 milyar liradan 276 milyar liraya çıktığına dikkat çekti. Pakdemirli, ayrıca “2018-2020 döneminde müdahale alımları yaptık. Tarımsal desteği de devreye soktuk. Bunu devam ettiriyoruz. Desteği 2019’dan 2020’ye yüzde 36 arttırarak 22 milyar liraya yükselttik” dedi. Pakdemirli, süt üreticilerine de müjde verdi. İlaveten “262 bin 641 yetiştiricimizin 2 milyon 635 bin ton çiğ sütü için 353 milyon 849 bin lira, 3 bin 610 yetiştiricimizin 10 bin 289 baş malağı için 2 milyon 670 bin lira ve kırsal kalkınma yardımları çerçevesinde 413 projeye 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 754 bin lira destekleme ödemesi yapmaya başladık” açıklamasında bulundu. Öte yandan Bakan Pakdemirli, Yalova’daki kivi hasadı etkinliğinde gıda israfını azaltmak için yürüttükleri çalışmaları da anlattı.