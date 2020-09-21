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Ekonomi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Ekonomi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 10:28:27 -
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi temmuzda arttı

ANKARA (AA) - Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,74, bir önceki aya göre yüzde 0,61 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,94, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,74 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,53 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,55, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,97 yükseldi.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi de yüzde 10,06 arttı.

- Alt gruplar

Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 10,51 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,77 ile tarımsal ilaçlar, yüzde 2,66 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 1,06 ile enerji ve yağlar oldu. Bu dönemde en fazla artış yüzde 16,49 ile makine bakım masrafları, yüzde 11,28 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 9,78 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

Aylık en fazla azalış yüzde 0,25 ile hayvan yemi alt grubunda kaydedildi.

Bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,09 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Temmuzda artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 2,70 ile enerji ve yağlar, yüzde 1,15 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.


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