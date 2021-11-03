Tarımsal desteklerde aslan payı hayvancılığın

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, bitkisel üretimde destekler, tarım havzaları üretim ve destekleme modeli çerçevesinde ilçe düzeyinde belirlenen ürün listeleri esas alınarak uygulanıyor. Hayvancılıkta ise il ve bölge bazında ayrıştırılmış bir destekleme modeline geçiş yapıldı ve bölgesel kalkınma projelerinin uygulandığı yörelere özgü destekler artırıldı. Su ürünlerinde ise kayıt dışılığın önlenmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik destekleme uygulamalarına devam ediliyor. Tarımsal destekleme bütçesi 2022 yılı için 2021 yılına göre yüzde 12,5 artırılarak 22,97 milyar liradan 25,83 milyar liraya yükseltildi. Alan bazlı destekler arasındaki mazot desteği ile arz açığı bulunan ürünlere yapılan fark ödemesi ve hayvancılık destekleri 2022 yılında bütçelerinde en fazla artış öngörülen destek kalemleri oldu.

7 milyar 620 milyon liralık destek

Destekleme bütçesinden en yüksek payı 7 milyar 620 milyon lirayla hayvancılık aldı. Hayvancılığın destekleme bütçesinden aldığı pay yüzde 29,5 olarak gerçekleşti. Hayvancılığa bu yıl için 7 milyar 366 milyon liralık bütçe ayrılmıştı. Hayvancılığı, mazot ve gübre desteklerinin de içinde bulunduğu 7 milyar 300 milyon liralık alan bazlı tarımsal destek ödemeleri, 5 milyar 475 milyon lirayla fark ödemeleri ve 1 milyar 924 milyon lirayla tarım sigortası destekleme hizmetleri izledi. Diğer tarımsal amaçlı desteklere 1 milyar 298 milyon lira, kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklemelere 1 milyar 850 milyon lira ve telafi edici ödemelere de 367 milyon lira ayrıldı.