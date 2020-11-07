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Ekonomi Tarımsal destekler belirlendi
Ekonomi

Tarımsal destekler belirlendi

“2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı”, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:47:00 -
Tarımsal destekler belirlendi

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında bu yıl buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek verilecek. Üreticilere dekar başına olmak üzere çeltik ve kütlü pamuk için 66 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 26 lira, patates için 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 30 lira, dane mısır için 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 19 lira destek sağlanacak. Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 5 ila 100 lira destek verilecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilere bu sene 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 370 lira destek verilecek. Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak. Çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek. Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde sertifikalı patates tohumu kullanana dekar başına 100 lira destek verilecek.

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