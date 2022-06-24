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Ekonomi Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatırılıyor
Ekonomi

Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci toplam 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 14:21:00 -
Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22 milyon 843 bin 311 lirası Kırsal Kalkınma Desteklenmesi projesi, 1 miilyon 496 bin lirası Uzman Eller Projesi Desteği olmak üzere toplam 24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

24 milyon 339 bin 311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

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