Tarımsal destekleme başvuruları ne zaman yapılacak? Tarımda hangi makinalar destek kapsamında?

Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021- 2022 Başvuru Dönemi Uygulama Rehberinin yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceki desteklenmelere ek olarak 74 adet yeni ekipmanın destek kapsamına alındığını belirtilen açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere aktarıldı: “Ekonomik Yatırımlar başvuruları 31 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Altyapı yatırımları başvuruları ise 31 Ekim tarihinde başlayıp 17 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir."

Açıklamada ayrıca "Geçmiş Dönemlerde Hibe Desteğinden faydalanmış Yatırımcıların üç yılını dolduranlara teknolojilerini yenileyebilme imkanı sunmak için program kapsamında sağlanan desteklemelere tekrar başvuru hakkı tanınmıştır. Yatırımcılarımızın Desteklemelerden faydalanabilmesi için İl ve İlçeler Müdürlüklerinde eğitimler yapılacaktır. Ayrıca İl ve İlçe Müdürlüğümüz personelinden gerekli bilgiyi alabileceklerdir.” ifadelerine yer verildi.

Tarımda hangi makinalar destek kapsamında?

Destekleme Kapsamına Alınmış Makine-Ekipmanlar listesi şu şekilde

1. Ağaç Gövdesi Silkeleme Makineleri (Ceviz-Badem-Fındık-Zeytin Vb.) Meyve ağaçlari

2. Akülü Meyve Budama Makası Ve Budama Testeresi

3. Anıza Ekim Makinesi (Mibzer)

4. Antep Fıstığı Soyma Makinesi

5. Arıcılık Makine Ve Ekipmanları

6. Atomizör

7. Badem Kırma Makinesi

8. Badem Soyma Makinesi

9. Bal Paketleme Ve Etiketleme Makinesi

10. Balya Makinesi (Haşbaylı/ Haşbaysız)

11. Biçer /Biçer Bağlar

12. Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Ekipmanlar

13. Buzağı Besleme Robotu

14. Buzağı Mama Makinesi

15. Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin)

16. Canlı Balık Nakil Tankı

17. Çayır Biçme Makinesi ( Diskli/Tamburlu)

18. Çekilir Tip Pamuk Toplama Makinesi

19. Ceviz Kırma/Kurutma/Soyma Makineleri

20. Dal Öğütme Makinesi

21. Dal Parçalama Makinesi

22. Dipkazan

23. Ekim,Dikim Ve Söküm Makineleri

24. File Sistemi Kurulması

25. Fındık Harman Makinesi

26. Fındık Kurutma Makinesi

27. Fındık Toplama Makinesi

28. Goble Diskaro / Diskaro

29. Gübre Dağıtma Makineleri/Römorku/Tankeri (Katı-Sıvı-Kimyevi)

30. Gübre Seperatörü/Gübre Sıyırıcı/Gübre Karıştırıcı/Gübre Pompası

31. Gübre Sıyırma Robotu

32. Güneş Paneli / Kollektör ( 3kW’ya kadar)

33. Hasat-Harman Makineleri

34. Hayvan Kaşıma Firçası

35. Koyun ve Keçi Kırkma Makinesi

36. Kültivatör

37. Kuluçka Dolabi (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri)

38. Lazerli Tesviye Makinesi

39. Meyve Budama Ekipmanları

40. Meyve Hasat Rampası

41. Meyve-Sebze Kurutma Makinesi

42. Mibzer (Pnömatik/Üniversal)

43. Motorlu Çapa Makinesi

44. Motorlu Çapa Makinesi (5,5-12hp arasi Marşlı-Marşsız-Benzinli-Dizel-Manuel

olabilir.)

45. Motorlu-Şarjlı Testere/Tırpan

46. Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi

47. Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi

48. Pulluk

49. Pülverizatör

50. Rotovatör Ve Rotatiller

51. Sap Parçalama Makinesi

52. Sap Toplamalı Saman Makinesi

53. Siirt Fistiği Suni Tozlama Makinesi

54. Silaj Makineleri

55. Sıra Arası Çapa Makinesi

56. Su Ürünleri Makine Ve Ekipmanları

57. Sürü Yönetim Programı

58. Süt Analiz Cihazları

59. Süt Krema Makinesi

60. Süt Soğutma Tankı (Mobil/Sabit, en fazla 2000 litre kapasiteli)

61. Tahıl Kurutma Makinesi (Mobil)

62. Tambur Filtre (Su Ürünleri İçin)

63. Tarım Römorku (3-10 Tona Kadar Taşima Kapasiteli, Yandan Devirmeli)

64. Tarımsal İz Takip Sistemi / Otomatik Dümenleme Sistemi

65. Taş Kırma Makinesi

66. Taş Toplama Makinesi

67. Toprak Burgusu

68. Toprak Merdanesi

69. Traktör Ön Yükleyici Kepçesi

70. Üzüm Eleme/Sıkma/Toplama Makinesi

71. Viyol Ve Pot Doldurma Makinesi

72. Yem Dağıtma Robotu

73. Yem Dağıtma/Ezme/Karma/Kırma Makinesi