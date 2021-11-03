Tarımsal destekleme başvuruları ne zaman yapılacak? Tarımda hangi makinalar destek kapsamında?
Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarıma dayaylı ekonomik yatırımların desteklenemsi ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi 2021 2022 başvuru dönemine ilişkin takvim açıklandı.Peki ekonomik yatırımlar başvuruları ne zaman? Tarımsal altyapı yatırımları başvuruları ne zaman başlayacak? Tarımsal destekleme başvuru son tarih ne zaman? Tarımda hangi makinalar destek kapsamında?
Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021- 2022 Başvuru Dönemi Uygulama Rehberinin yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceki desteklenmelere ek olarak 74 adet yeni ekipmanın destek kapsamına alındığını belirtilen açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu bilgilere aktarıldı: “Ekonomik Yatırımlar başvuruları 31 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir. Altyapı yatırımları başvuruları ise 31 Ekim tarihinde başlayıp 17 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir."
Açıklamada ayrıca "Geçmiş Dönemlerde Hibe Desteğinden faydalanmış Yatırımcıların üç yılını dolduranlara teknolojilerini yenileyebilme imkanı sunmak için program kapsamında sağlanan desteklemelere tekrar başvuru hakkı tanınmıştır. Yatırımcılarımızın Desteklemelerden faydalanabilmesi için İl ve İlçeler Müdürlüklerinde eğitimler yapılacaktır. Ayrıca İl ve İlçe Müdürlüğümüz personelinden gerekli bilgiyi alabileceklerdir.” ifadelerine yer verildi.
Tarımda hangi makinalar destek kapsamında?
Destekleme Kapsamına Alınmış Makine-Ekipmanlar listesi şu şekilde
1. Ağaç Gövdesi Silkeleme Makineleri (Ceviz-Badem-Fındık-Zeytin Vb.) Meyve ağaçlari
2. Akülü Meyve Budama Makası Ve Budama Testeresi
3. Anıza Ekim Makinesi (Mibzer)
4. Antep Fıstığı Soyma Makinesi
5. Arıcılık Makine Ve Ekipmanları
6. Atomizör
7. Badem Kırma Makinesi
8. Badem Soyma Makinesi
9. Bal Paketleme Ve Etiketleme Makinesi
10. Balya Makinesi (Haşbaylı/ Haşbaysız)
11. Biçer /Biçer Bağlar
12. Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Ekipmanlar
13. Buzağı Besleme Robotu
14. Buzağı Mama Makinesi
15. Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin)
16. Canlı Balık Nakil Tankı
17. Çayır Biçme Makinesi ( Diskli/Tamburlu)
18. Çekilir Tip Pamuk Toplama Makinesi
19. Ceviz Kırma/Kurutma/Soyma Makineleri
20. Dal Öğütme Makinesi
21. Dal Parçalama Makinesi
22. Dipkazan
23. Ekim,Dikim Ve Söküm Makineleri
24. File Sistemi Kurulması
25. Fındık Harman Makinesi
26. Fındık Kurutma Makinesi
27. Fındık Toplama Makinesi
28. Goble Diskaro / Diskaro
29. Gübre Dağıtma Makineleri/Römorku/Tankeri (Katı-Sıvı-Kimyevi)
30. Gübre Seperatörü/Gübre Sıyırıcı/Gübre Karıştırıcı/Gübre Pompası
31. Gübre Sıyırma Robotu
32. Güneş Paneli / Kollektör ( 3kW’ya kadar)
33. Hasat-Harman Makineleri
34. Hayvan Kaşıma Firçası
35. Koyun ve Keçi Kırkma Makinesi
36. Kültivatör
37. Kuluçka Dolabi (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri)
38. Lazerli Tesviye Makinesi
39. Meyve Budama Ekipmanları
40. Meyve Hasat Rampası
41. Meyve-Sebze Kurutma Makinesi
42. Mibzer (Pnömatik/Üniversal)
43. Motorlu Çapa Makinesi
44. Motorlu Çapa Makinesi (5,5-12hp arasi Marşlı-Marşsız-Benzinli-Dizel-Manuel
olabilir.)
45. Motorlu-Şarjlı Testere/Tırpan
46. Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi
47. Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi
48. Pulluk
49. Pülverizatör
50. Rotovatör Ve Rotatiller
51. Sap Parçalama Makinesi
52. Sap Toplamalı Saman Makinesi
53. Siirt Fistiği Suni Tozlama Makinesi
54. Silaj Makineleri
55. Sıra Arası Çapa Makinesi
56. Su Ürünleri Makine Ve Ekipmanları
57. Sürü Yönetim Programı
58. Süt Analiz Cihazları
59. Süt Krema Makinesi
60. Süt Soğutma Tankı (Mobil/Sabit, en fazla 2000 litre kapasiteli)
61. Tahıl Kurutma Makinesi (Mobil)
62. Tambur Filtre (Su Ürünleri İçin)
63. Tarım Römorku (3-10 Tona Kadar Taşima Kapasiteli, Yandan Devirmeli)
64. Tarımsal İz Takip Sistemi / Otomatik Dümenleme Sistemi
65. Taş Kırma Makinesi
66. Taş Toplama Makinesi
67. Toprak Burgusu
68. Toprak Merdanesi
69. Traktör Ön Yükleyici Kepçesi
70. Üzüm Eleme/Sıkma/Toplama Makinesi
71. Viyol Ve Pot Doldurma Makinesi
72. Yem Dağıtma Robotu
73. Yem Dağıtma/Ezme/Karma/Kırma Makinesi