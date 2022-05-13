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Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Gübre mazot destekleri yattı mı?
Ekonomi

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Gübre mazot destekleri yattı mı?

2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek TC numarasına göre? Binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Alan bazlı ek girdi desteği başta olmak üzere mazot ve gübre desteği ile hayan gen kaynaklı destek ödemelerine ilişkin son dakika açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den geldi. Peki tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-13 09:25:00 - 2022-05-13 09:27:32
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Gübre mazot destekleri yattı mı?

2022 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek TC numarasına göre? Binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Alan bazlı ek girdi desteği başta olmak üzere mazot ve gübre desteği ile hayan gen kaynaklı destek ödemelerine ilişkin son dakika açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’den geldi. Peki tarımsal destek ödemesi ne zaman yatacak?

Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci yaptığı açıklamada, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verdi.

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