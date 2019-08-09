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Tarımın yükselen yıldızı Aslanapa

Kureyşler Barajının 2019 yılında faaliyete geçmesi ile Aslanapa İlçesinin 5 köy ve 3 mahallesinde bulunan tarım arazileri suya kavuştuğu bildirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:04
Tarımın yükselen yıldızı Aslanapa

Kureyşler Barajının 2019 yılında faaliyete geçmesi ile Aslanapa İlçesinin 5 köy ve 3 mahallesinde bulunan tarım arazileri suya kavuştuğu bildirildi.


Aslanapa İlçesindeki sulanabilir arazi miktarının 52 bindekara çıktığı ifade edildi.


Aslanapa ilçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada, ’’Kureyşler barajı ile genişleyen sulanabilir tarım arazilerinde ürün deseni çeşitlendirme ve verimleri artırma amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilgili çiftçilere su kontrolü, gübreleme, hastalık zararlı kontrolü ve yetiştiricilik konularında eğitim ve teknik destek verilmiştir. Bu kapsamada yapılan çalışmalar sonuncunda silajlık mısır ekilişi 7 bin dekar, şeker pancarı ekilişi 12 bin dekar, yonca ekilişi 5 bin dekara çıkmıştır. İlçede hiç ekilişi bulunmayan yağlık ayçiçeği 700 dekara ulaşmıştır.Ekonomik değeri yüksek olan bu tarım ürünlerinin yetiştiriciliğin artmasıyla beraber köylerimizde refah seviyesi yükselecektir’’ dedi.


Müdür Işık, ’’Ürün desenini çeşitlendirme çalışmaları kapsamında, Kureyşler Barajı ile bu yıl sulama imkânına sahip olan Terziler Köyünde ikamet eden çiftçilerimizden 72 yaşındaki Mehmet Ali Karaca, Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle 6 dekar arazide Karpuz yetiştiriciliğine başlamış ilk hasadında hedeflenen miktara ulaşmış olup tarlasından hasat ettiği ürünleri Aslanapa ve çevre İlçe pazarlarında satışa sunmuştur. Kavun yetiştiriciliğinde Kütahya pazarında tanınan Aslanapa’ nın ünümüzdeki yıllarda karpuz yetiştiriciliğinde de söz sahibi olacağı öngörülmektedir’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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